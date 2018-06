Nem működött a Jéger, elverte a jég a szőlőt

Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén - írta a hvg.hu.

Nem küldött riasztást a velünk szerződött magáncég, ami után be kellett volna kapcsolni a jégkárelhárító berendezéseket - mondta Frittmann János, a soltvadkerti hegyközség elnöke a portálnak.

A térségben több jégkárelhárítót is telepítettek, még nyolc évvel ezelőtt a hegyközség vásárolt négyet, ők a szerződött magáncéggel állapodtak meg abban, hogy a riasztásról is gondoskodnak, most ez maradt el, a négy berendezés közül egy működött, amikor lecsapott a vihar, az is azért, mert úgy felejtették.

A Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara óriási "jégerei" sem mozdultak rá a jégviharra, pedig elvileg már azokat is beüzemelték a térségben, így elméletileg dupla védelem alatt állnak az itt gazdálkodók, de gyakorlatilag egy sem működött, amikor lecsapott a vihar.

