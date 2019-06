Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem szervez a nyugdíjasoknak több szociális üdülést a kormány

Nem szervezi többé az állam a szociálisan rászorulóknak szóló Erzsébet-programot és a szociális üdülők működését sem segítenék - derül ki a költségvetési salátatörvényhez benyújtott kormánypárti törvénymódosító javaslatból.

A jövőben már nem az állam szervezi az Erzsébet-programot és az állam nem segíti elő a szociális üdültetési feladatok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését - derül ki az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága által a költségvetési salátatörvényhez csütörtökön benyújtott összegző módosító javaslatból. A dokumentumot Bajkai István, a testület fideszes alelnöke írta alá.

A benyújtott törvényjavaslatban úgy fogalmaznak, hogy az eddigi rászorulók - családosok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok - számára a pihenést, nyaralást biztosító Erzsébet-programot a jövőben az állam már nem szervezi, hanem csak támogatja. A szociális üdüléseket eddig közfeladatot ellátó szervként a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) szervezte, de az alapítvány erre vonatkozó feladatait is eltörli a módosító javaslat. Az MNÜA kuratóriumi elnöke Guller Zoltán, aki egyben a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is.

Az eddig hatályos törvény szerint "az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését". Ebből a szövegből a fideszes vezetésű törvényalkotási bizottság most kihúzta a szociális üdültetési feladatokat. Vagyis a jövőben már csak a gyerekek táboroztatását segítenék, a nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élőkét nem. Ugyanakkor a módosítás indokló részében azt írják, hogy a javaslat mindössze az Erzsébet-program folyamatos és zavartalan megvalósítása érdekében fogalmaz meg pontosításokat.

Mindent cáfolnak

A Napi.hu írta meg először, hogy a jövőben kifejezetten csak a szegény gyerekeknek szól az Erzsébet-program. A most benyújtott salátatörvény ugyanis kivette a szövegből a szociálisan rászoruló kifejezést és már csak a gyerekek üdültetése és étkezése marad benne. Ez a szigorítás nagyon sok embert érinthet: tavaly 43 ezer nyugdíjas és 9 ezer fogyatékossággal élő tudott szociálisan üdülni. Az MNÜA ugyanakkor korábban mindent cáfolt. Nem szűnik meg a nagycsaládosoknak, a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló Erzsébet-program - közölte az alapítvány.

A 2020-as Erzsébet-program kiírásaira elvileg 2019. szeptember 15-től lehet pályázni A Brüsszellel folytatott viták miatt az Erzsébet-utalvány rendszerén többször is változtatni kellett, de a szociális üdültetés ennek ellenére is sikeresen és zavartalanul folytatódik az alapítvány szerint. Ellenben a szocialisták is azt olvasták ki a törvényjavaslatból, hogy a kormány meg akarja szüntetni a szociális üdültetés lehetőségét. Az Országos Nyugdíjas Parlament pedig azt kezdeményezte, hogy a tervezett intézkedések hatálybalépésével egyidejűleg a rászorultak ellátásának a kompenzálására, minden medián érték alatti nyugdíjellátásban részesülő személy, havi ezer forint soron kívüli nyugdíjemelésben részesüljön.

Az ügy háttere, hogy az Erzsébet-utalvány kibocsátásának megszüntetése miatt szükségtelenné vált az utalvány forgalmának, illetve az abból származó bevételek felhasználásának törvényi szintű szabályozása is. A kuponokat kiadó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. tavaly decemberben jelentette be, hogy január elsejétől sem papír, sem elektronikus formában nem forgalmaznak utalványokat, a már forgalomban levő juttatások pedig 2019 végéig használhatók fel.