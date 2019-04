Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem tud bánni a pénzzel? Itt kaphat segítséget

Hiánypótló honlap indult az alapvető pénzügyi ismeretekről - közölte a Pénzügyminisztérium.

A kormány kiemelt szándéka, hogy támogassa a megalapozott pénzügyi döntésekhez elengedhetetlen lakossági ismeretek fejlesztését - hangsúlyozta Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár az "Okosan a pénzzel!" honlap bemutatásakor. A Pénzügyminisztérium saját fejlesztésű honlapja egységes, releváns pénzügyi információkat tartalmazó felület, amely hiánypótlónak számít - jelentette ki Balogh László.

Az oldal minden korosztály számára igyekszik biztosítani a szükséges ismereteket. A szakmai tartalom kialakításában a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő kormányzati stratégia együttműködő partnerei vettek részt, többek között a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, illetve az oktatásért és az innovációért felelős minisztériumok. A szektor számos érdekképviseleti szerve ugyancsak közreműködött, hogy változatos témakörökben legyenek elérhetőek információs és segédanyagok, rövid magyarázó videók.

Nemzetközi és hazai felmérések is egyöntetűen azt mutatják, hogy a lakosság csupán kis része van tisztában az alapvető pénzügyi fogalmakkal, kevésbé tájékozottak a hitelfeltételek útvesztőiben, valamint az elérhető banki szolgáltatásokkal kapcsolatban. A magyar háztartásoknak csak az ötöde készít rendszeres kiadásairól és bevételeiről családi költségvetést. Kevesen tudják azt is, hogy a pénzügyi termékek összehasonlítása révén ki tudjuk választani az egyénileg legmegfelelőbbet, és így komoly összegeket lehet megtakarítani. A fiatalabb korosztályok is nyugodtan böngészhetnek, hiszen a játékok és tesztek mellett rövidfilmek segítenek az ismeretek elsajátításában.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK