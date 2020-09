Nem zavarja a gazdákat a fejlesztésekben a koronavírus járvány

Egyre nyitottabbak a technológiai fejlesztésekre a hazai gazdák, nem tartanak már a precíziós gazdálkodástól sem és jobban zavarja őket az időjárás, mint a koronavírus járvány - derül ki a Budapest Bank legfrissebb agrárgazdasági indexéből.

Az összesítés szerint a hazai gazdák elengedhetetlennek tartják a technológiai fejlesztéseket, 68 százalékuk ruházna be különböző korszerűsítésekbe, egy részük pedig már el is kezdte a beruházásokat. Egyre elfogadottabbakká válnak a precíziós gazdálkodás eszközei is, az agrárvállalkozók 39 százaléka kíván a legmodernebb technológiába fektetni a közeljövőben. A Budapest Bank (BB) legfrissebb agrárgazdasági indexéből kiderül az is, hogy a hazai agrárvállalkozók a beruházások harmadát bankhitel vagy pénzügyi lízing segítségével finanszírozzák, amelyek most a gazdaságvédelmi terv hitelprogramjaiban páratlanul kedvező feltételekkel állnak a rendelkezésükre.

Az agrárgazdasági index eredményei biztatók, hiszen a részindexek adataiból kiderül, hogy a gazdák viszonylag kevéssé érezték meg a járvány negatív hatásait, másfelől viszont a kedvezőtlen, aszályos időjárás nagy nehézséget jelent számukra. Az érintettek 33 százaléka szerint pedig a csapadékszegény tavaszi időjárás rontotta leginkább hatékonyságukat. Az adatok szerint a gazdák tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy versenyképességük, és egyben időjárás-állóságuk is fejlesztésekkel érhető el, amelyekre ráadásul a forrást sem sajnálják. A múlt évben összesen átlagosan 110 millió forint értékben ruháztak be, ami több mint 10 millió forinttal magasabb, mint egy évvel korábban.

A különböző beruházásokban óriási szerepe lehet az öntözés fejlesztésének, hiszen ma nagyságrendileg mintegy 100 ezer hektárnyi termőföldet, a mostani természeti-gazdasági keretek között reálisan lehetséges méret csupán egynegyedét öntözik. A mesterséges vízutánpótlás biztosításával nem csak a termésátlagok növekednek - biztosítva a nagyobb jövedelmezőséget -, hanem a termésbiztonságot is segítik, ami pedig a kiszámítható gazdálkodás és a beruházások megtérülése szempontjából kulcsfontosságú.

A precíziós gazdálkodás néhány évvel ezelőtt még csak szakmai fórumokon, vagy a Digitális Agrár Stratégiában sokat ismételt kifejezés volt, mára azonban egyre több gazda ismeri fel, hogy mekkora költségcsökkentés érhető el a legfejlettebb digitális technológiák használatával, legyen szó a műtrágya vagy növényvédő szerek célzott kijuttatásáról vagy az önvezető mezőgazdasági gépekről. A gazdák közel 70 százaléka ezért már korábban belefogott, vagy tervezi a legmodernebb termelési eszközöket és módszereket bevezetni, ezen belül csaknem 10 százalékuk pedig lehet, hogy már idén belevág precíziós fejlesztésekbe.

Az egyre szeszélyesebb időjárás alapjaiban fogja meghatározni a globális mezőgazdaság elkövetkezendő évtizedeit - hívta fel a figyelmet Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetője. Véleménye szerint azon országok agrárvállalkozásai lesznek nemzetközileg is versenyképesek, amelyek minél hatékonyabban tudnak alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Ennek számos módja van, de az egyik legfontosabb a technológiai fejlesztések, ezen belül is a precíziós gazdálkodás eszközei. Ezek nélkül a jövőben a gazdák teljesen védtelenné válnak a külső tényezőkkel szemben, ez pedig végzetes lehet számukra.

A fejlesztésekhez számos állami és uniós támogatás vehető igénybe, ráadásul a gazdaságvédelmi terv hitelprogramjaiban páratlanul kedvező feltételek állnak a rendelkezésükre, amelyek közül mindegyik elérhető a BB-nél. Az NHP Hajrá például rendkívül népszerű, a Budapest Banknál az összes NHP szerződés több mint fele, vagyis közel 14 milliárd forintnyi kedvezményes hitel a magyar agráriumban hasznosul.