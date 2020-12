Nemcsak a koronavírus fenyeget az idősotthonokban

Tombol a koronavírus-járvány, közeledik az influenzaszezon, a fertőzésekkel szemben nagyobb kockázatot hordozó, időskorú populációra ezek mellett az influenza szövődményeként gyakrabban kialakuló, bakteriális tüdőgyulladás (pneumonia) jelent komoly veszélyt. Idős korban lassabban reagál az immunrendszer, krónikus betegségek, magasvérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegség, rosszabb a keringés, tüdőben pangó vénás vér teszi az időseket fogékonyabbá a fertőzésekre és azok súlyosabb lefolyására - hívja fel a figyelmet Kreft-Horváth Lóránd komáromi háziorvos.

A hosszú távú ellátást-gondozást biztosító intézmények, idősotthonok lakóinak kitettsége még nagyobb a szoros közelség, a zárt közösségi terek, közös programok, együttes étkezés és a közös gondozó személyzet miatt - teszi hozzá a háziorvos, aki a saját praxisa mellett egy 100 fős idősotthonban is szolgálatot teljesít már 15 éve. Az ilyen intézményeknek különleges óvintézkedéseket kell tenni a lakók, a gondozók és a látogatók védelmében, a fertőzés elkerülése érdekében.

A higiénés rendszabályok betartása mellett is a zárt közösségi életforma sajátosságai miatt nagyon nehéz elkerülni fertőzést - mondja Kreft-Horváth Lóránd, felidézve, hogy öt évvel ezelőttig, egy oltási program indulásáig az influenzaszezonokban rendszeresen 5-7 súlyos tüdőgyulladásban szenvedő beteget kellett ápolni az otthonban. Öt éve azonban, egy programnak köszönhetően a gondozottak az influenzaoltás mellett a pneumocuccus okozta tüdőgyulladás elleni vakcinát is megkapják, ami a háziorvos szavai szerint hatalmas változást hozott. Mióta az adott otthon minden lakóját beoltják influenza és tüdőgyulladás ellen, szezononként 0-1 közé esett a lakók között a tüdőgyulladásos esetek száma, ezért Kreft-Horváth úgy véli, érdemes lenne ezt az oltás-kombinációt minden idősotthonra kiterjeszteni.

A gondozottak a koronavírus-járvány első hulláma előtt most is megkapták az influenza és pneumococcus vakcinákat - konjugált pneumoccus vakcinát 50 év felett már csak egyszer kell beadni, azonban a lakók cserélődése miatt mindig vannak új gondozottak, akiket oltani kell - s ugyan a vírus ebbe az intézménybe is bekerült, néhány hete antigén gyorsteszttel 12 pozitív esetet találtak, azonban mindegyik gondozott elkerülte az idősekre veszélyes, súlyos lefolyást, szövődményeket, és enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést. Kreft-Horváth Lóránd szerint mindegyikük jól volt végig és 10 nap elteltével negatív tesztet produkált.

Hasonló tapasztalatokról számoltak be egy német idősotthonban, ahol szintén mind az influenza, mind a pneumococcus oltást megkapták a lakók még az járvány első hulláma előtt, és a pozitívvá váló gondozottak baj nélkül gyógyultak ki a betegségből - tette hozzá Kreft-Horváth Lóránd.

Kollégáival konzultálva szakember úgy véli, hogy a rendszeres influenza, és az egyszer beadott pneumococcus oltás együttesen úgy trenírozhatta a gondozottak immunrendszerét, hogy könnyben megbirkózott a koronavírus fertőzéssel is. Ez a kombináció addig is segíthet elkerülni a rettegett végkifejletet, amíg nem áll rendelkezésre célzott vakcina - jegyzi meg.

Az oltáskombináció kedvező hatását a háziorvos a saját területén is megfigyelte, azok az oltott betegei, akik elkapták a koronavírust, sokkal könnyebben viselték a betegséget, vagy tünetmentesek maradtak, amit szerinte érdemes lenne figyelembe venniük az oltásokat elutasítóknak és az oltásellenes propagandára fogékonyaknak is.