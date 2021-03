Mindjárt lejár a határidő - mindent látni fog a NAV

Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal; március 31-én véget ér a zökkenőmentes átállásra biztosított, három hónapos szankciómentes időszak.

Bevált a szankciómentes időszak, a vállalkozások mintegy 98 százaléka már átállt az új rendszerre, amellyel a lakossági számlák adatai is továbbíthatóak - idézi az MTI Izer Norbertet, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárát.

Az adóhivatal adatai szerint március elején 871 ezer vállalkozásból mindössze 20 ezer cég küldte a régi, már csak két hétig üzemelő rendszeren keresztül a számlaadatokat. Minden segítséget megkap az a 20 ezer cég is, amelyik még nem állt át az új rendszerre - jelentette ki Izer Norbert. A napokban ezért minden érintett levelet kap az adóhivataltól, az elektronikusan megküldött tájékoztatás figyelmeztet a szankciómentes időszak végére is.

Március 31-ig még van idő, mindenki átállhat az újfajta rendszerre, ebben pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is segítséget tud adni. Az adóhivatal ingyenes számlázó-programjával a gazdálkodók könnyen és automatikusan teljesíthetik az online számlaadat-szolgáltatást. Ingyenes, biztonságos, gyors és népszerű is az adóhivatal saját fejlesztésű számlázó-programja, az úgynevezett Online Számlázó, amelyen keresztül már ötmillió számla érkezett be.

Egy másik adóhivatali újítás is segíti az átállásban a vállalkozásokat, 2020 júniusa óta elérhető a NAV fejlesztése, az Online Számlázó mobilapplikációja, ami ingyenesen letölthető az Apple App Store és a Google Play áruházakban. Az applikáció sikerét jelzi, hogy eddig már több mint 34 ezren letöltötték - tette hozzá.