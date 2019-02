Népszava: Egy magáncéghez került a nemzetközi oltóközpont

A jelek szerint csendben egy kft. kezébe került az Országos Epidemiológiai Központ speciális és trópusi betegségekre szakosodott Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontja, amit decemberben észszerűsítés címén zártak be - értesült a Népszava.

A központban, ahol az egzotikus helyekre utazó magánembereket és diplomatákat is oltották, hatvan évnyi oltási adatot halmoztak fel. Innen lehet hatósági igazolást is kérni a szükséges oltások meglétéről is. A decemberi bezárás előtti hetekben állami tenderrel szokatlanul nagy mennyiségben, mintegy 61 millió forint értékben vásároltak oltóanyagot a központ számára - írja a lap, amely kiszúrta, hogy az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) honlapjának az oltóközpontjukat propagáló oldaláról most már egy másik honlapra terelik a bejelentkezőket.

Az OEK honlapjáról kivezető link az Oltócentrum.hu oldalra visz, amelynek nem tudni, hogy ki a valódi tulajdonosa, mert a domaint a lap szerint egy olyan szolgáltatónál regisztrálták, amely kifejezetten azzal hirdeti magát, hogy elrejti a tulajdonosokat a nyilvánosság elől. Az új honlapon cégnévként egyedül - különösebb funkció meghatározása nélkül - az Oltóközpont Kft. szerepel, az Opten céginformációs adatbázis szerint a cég tulajdonosa Kámány Zoltán Roland és Benkő Gábor. A Népszava megkérdezte a Emmit az oltóközpont privatizálásának mikéntjéről, a lezajlott pályázatról és a feltételekről, amire a következő választ kapták:

"A Nemzetközi Oltóközpont a Nemzeti Népegészségügyi Központ fenntartásában és működtetésében áll, a hatályos alapító okiratban és a működési engedélyében foglaltak szerint. Privatizációra nem került sor. Az Oltóközpont működtetését a Nemzeti Népegészségügyi Központ működési engedélyében foglalt feltételekkel, közreműködő, mint egészségügyi szolgáltató látja el. Az oltóanyag készlet fölött a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezik. Az Oltóközpont nem önálló szervezeti egység, korábban az Országos Közegészségügyi Intézet, ma a Nemzeti Népegészségügyi Központ részeként működik, a Járványügyi Főosztályon belül.​" Úgy tűnik tehát, hogy az állami szolgáltató üzleti konkurensére bízták a továbbiakban a feladatot.