Népszava: leválthatják a honvédelmi minisztert

A kormány egyre több forrást csoportosít át a Honvédség fejlesztésére, de a Népszava információi szerint nem csak az elavult fegyvereket, hanem a minisztert, de legalábbis több államtitkárát is nyugdíjazhatják.

Egy napokban tartott szakmai fórumon a Honvédelmi Minisztérium (HM) valamint a honvédség vezető beosztású munkatársai is nyílt kritikát fogalmaztak meg és a megújulás, változás szükségességét hangoztatták. A fórumon nyíltan megújulást sürgettek, hogy vonzóbb legyen a pálya a fiataloknak, a jelenlegi struktúrát idejét múltnak nevezték többen is.

A Népszava információi szerint még az idén változás várható a honvédelmi miniszteri poszton, mert Benkő Tibort nem feltétlenül tartják alkalmasnak a hadsereg teljes modernizációjának levezénylésére. Részben a generációjának címezhették a szakmai esemény előadói, hogy nem érzik a képességet a megújulásra. A lap úgy értesült egy kormányzati tervezetből, hogy még az idén elveszítheti háttérintézményei nagy részét a HM: így a harckocsi-karbantartáó HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.-t, és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-t, amelyek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz kerülnének.

Jelenlegi formájában megszűnne a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., melynek térképészeti részét az MH Geoinformációs Szolgálatba integrálnák, a Zrínyi Kiadó további sorsa azonban még bizonytalan. Ezzel a HM önálló külső kommunikációja is megszűnne. Ez már csak azért is érdekes, mert ez volt az egyetlen olyan minisztérium, amelynek nem a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítja a kommunikációját - számol be a napilap, amely szerint a viszonylag sok nyugdíjas korú tisztet, akik a minisztériumban dolgoznak, várhatóan nyugdíjazásra kerülnek.

A HM vezetését már a miniszterelnök kérésére átalakították: Kádár Pál közigazgatási államtitkárnak, Sulyok János védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkának és Balog András József jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak is mennie kellett. A honvédség modernizálása kifejezetten fontos a jelenlegi kormánynak, százmilliárdokat költenek új helikopterekre és páncélosokra is.