Nincs, aki dolgozzon a boltokban, de a menekültektől retteg a szakszervezet

Óriási felfordulást okozna a mintegy félmillió munkavállalót foglalkoztató kiskereskedelemben, ha migránsok érkeznének az országba - mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete elnöke a Magyar Időknek hétfőn.

Bubenkó Cszerint "tragikus következményekkel járhat, ha a napjainkban is jelen lévő, és kedvezőbb bérezésük révén már most feszültséget okozó külföldi (ukrán, román, cseh) vendégmunkások mellett a migránsok is megjelennének a munkaerőpiacon, akik rövid időn belül képzetlenségük és nagy számuk miatt még kedvezőbb körülményekkel lennének alkalmazhatók több feladatkörben".

A tavaly országos sztrájkot szervező szakszervezet elnöke úgy véli, az ellenzék által hasznos és olcsó munkaerőnek tartott bevándorlók miatt az eddiginél is több magyar szakember szorulhatna ki az egyébként is munkaerő-hiányos kiskereskedelemből, ahol a cégek egyik legégetőbb problémája továbbra is az üres álláshelyek feltöltése. A Magyar Időknek Bubenkó Csaba azt mondta, akár a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás is veszélybe kerülhet. ("Lecserélünk titeket ukránokra, mert ők olcsóbbak!" - Feszültség egy multicégnél.)

Kép forrása: Shutterstock