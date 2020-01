Nincs autója, de szeretne? Ennek a hírnek örülni fog

Az szja törvény szerint adómentes a munkáltató által biztosított személygépkocsi magánhasználata. A közösségi autós megosztók is bekerülhetnek a cafetériába - írja a HR Portal.

Az eddig is ismert lehetőség volt, hogy a céges autót magánhasználatra is igénybe lehet venni, aminek következtében nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A munkáltató az elmúlt évekig azonban azoknak tudott személygépkocsi használatot biztosítani, akiknél a költségvetés engedte az autó magasabb (havi, éves) költségeinek térítését, hiszen az autóbérlet vagy lízingdíjak akár a havi több 10- illetve 100 ezer forintos összeget is elérhetik. Ez pedig jóval meghaladta az átlagos munkavállalói juttatási keretet - írja a portál.

Főleg a fővárosban lehet érdekes

Azonban az elmúlt években, elsősorban a fővárosban bővültek a lehetőségek, elindultak a közösségi autómegosztó szolgáltatások, amelyeket akár percalapon is igénybe lehet venni. Így a gépjárművet akár 5-10 ezer forintos összegért is lehet használni, ami azoknál a munkavállalóknál is utat nyithat az adómentes személygépkocsi használat juttatás előtt, akik számára csupán átlagos cafeteria-keretet (2020-ban bruttó 370 000 Ft/év) biztosít a munkáltató. Így náluk is kedvező adózású elem lehet a közösségi gépjárműhasználat cafeteria-kínálatuk bővítésére - magyarázta Fata László. Akár 10-15 vagy 20 ezer forintos támogatással színesíthetik a juttatási csomagjukat, hangsúlyozta a szakértő.

Bár a juttatás akár cafeterián kívül is adható lenne az összes munkavállalónak vagy a munkavállalók egy csoportjának, de jellemzően csak egy jól meghatározott munkavállalói kör számára lehet ez értékes. Elsősorban a Budapesten élő, dolgozó, saját kocsival nem rendelkező munkatársak esetében lehet létjogosultsága annak, hogy a cafeteria keretükben kérhessenek ilyen juttatást is. Így cafeterián kívül adva, akkor lehet ez a juttatás értékes a munkavállalók számára, ha egy adott csoportban sok, a fenti feltételeknek megfelelő munkavállaló dolgozik.

Meglepetés ajándék is lehet

Jelenleg, amikor a 2019. év eleji változások után egy szűkebb palettáról válogathatnak a kedvező adózású juttatásokat a munkáltatók, érdemes megvizsgálni ezt az eddig ilyen formában még alig alkalmazott adómentes juttatási lehetőséget, mondja Fata László, a Cafeteria Trend alapítója, szakértője. Mivel sok munkáltatónál az idei cafeteria szabályozás elkészült, ezért ez az újraértelmezett juttatás náluk már csak a jövő évi kínálatba kerülhet bele.

Aki azonban szívesen használná a cafeteria mellett motiváló célzattal, akár meglepetés ajándék is lehet ez idén. Például a cég szülinapjára minden érintett munkavállaló, vagy a munkavállalók meghatározott csoportja ilyen "kölcsönzött" autóval jöhet.