Nincs változás a kamatszintben - a ráadásra gyúr a jegybank

A monetáris tanács nem változtatott a fő kamatfeltételeken, ez egybevág a várakozásokkal. Sokkal fontosabb szempont, hogy hamarosan megjelennek a jegybank módosított makrogazdasági iránymutatásai, ami megtáncoltathatja a forint árfolyamát is. Sajtótájékoztató is lesz, amiről beszámolunk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) döntéshozó testülete az alapkamatot 0,6 százalékon, az egynapos betéti kamatot -0,05 százalékon, míg az egynapos és az 1 hetes fedezett hiteleszközök kamatát 1,85 százalékon változatlanul tartotta.

A monetáris tanács döntése megfelelt a várakozásoknak miután két lépésben az elmúlt évektől eltérően az alapkamat csökkentésével igyekeztek a gazdaság növekedését elősegíteni.

Az MNB augusztusban a megszokott negyedévi ütemtől eltérőn háttérbeszélgetést tartott. Akkor Virág Barnabás alelnök megágyazott a szeptemberben várható prognózisnak, vagyis, hogy a jegybank is jócskán negatívba fordítja az eddigi nulla közeli növekedési előrejelzését.

Ez eddig is sokkal pozitívabb volt mint akár a gazdasági kormányzat várakozása, de elkerülhetetlen is a váltás a második negyedévi 13,6 százalékos zsugorodás után az össztermékben. Ma jelenteti meg legújabb inflációs jelentésének sarokszámait is az MNB.

Izgalmas, hogy lesz-e bármilyen kommunikáció, ami arra utal, hogy a forintot jobban védi majd a jegybank - mondta a kamatdöntést megelőzően Búró Szilárd, az Equilor befektetési ház szakértője.