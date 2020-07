Nincs változás: politikus maradt a vívószövetség elnöke

Továbbra is Csampa Zsolt fideszes politikus irányítja a Magyar Vívó Szövetséget (MVSZ), miután a szervezet szombati rendes, tisztújító közgyűlésén újabb négy évre őt választották meg elnöknek - adta hírül az MTI.

Az eseményen a 151 szavazásra jogosult tagból 144 jelent meg. A titkos szavazáson minden szavazat érvényes volt. A nyolc éve elnök Csampa Zsolt - MDF-es, majd fideszes országgyűlési képviselő, jelenleg a belügyminisztérium helyettes államtitkára - 93, míg kihívója, Szabó Bence kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardozó 51 szavazatot kapott.

Csampa - az MTI szerint - a választás előtt megtartott elnöki beszámolójában elmondta, hogy a korábban sosem tapasztalt, a koronavírus okozta járványhelyzetben egyetlen klub sem ment tönkre. "Nekem a legfontosabb az ígéret. Ha valamit szóban megígérek, azt be is tartom. A meghozott döntések mind egyhangúak voltak, még ha közben voltak is viták, mindig a legjobb szándék vezette a vezetőséget" - közölte Csampa Zsolt.

"Az elmúlt nyolc évben megteremtettük azokat az alapokat, amelyekre méltán lehetünk büszkék, és megteremtettük a stabil utánpótlás-bázis alapjait."

"Az ígéreteinket teljesítettük. A nyugalom, a biztonság és a kiszámíthatóság kell, hogy a jövőben is jellemezze a sportágat. Azt kívánom, hogy ne legyen széthúzás, mindenki támogassa a magyar vívás jövőjét" - mondta Csampa Zsolt.

Hozzáértő jelölt is volt

Kihívója, Szabó Bence - aki korábban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója és főtitkára, a magyar vívóválogatott egykori szövetségi kapitánya volt, jelenleg pedig a sportág legmagasabb szintű nemzetközi szervezetének, a FIE végrehajtó bizottságának magyar tagja - beszédében kiemelte: a sportágból érkezett, és a közgyűlés résztvevőivel akarja megreformálni a magyar vívást - írta az MTI.

"Nagyon sokat köszönhetek a vívásnak, és ebből mindig megpróbáltam valamit visszaadni, versenyzőként, szövetségi kapitányként, edzőként." Hozzátette: elnöknek is azért jelentkezett, hogy visszaadjon valamit "a sok szépből és jóból", amit szeretett sportágától kapott.

Szabó Bence tapasztalata szerint a magyar vívás edzőhiányban szenved, ezért külön figyelmet szentelne az edzőképzésre, valamint megválasztása esetén javasolná a Hírességek Csarnokának létrehozását, melyben a sportág magyar nagyságainak emlékét őriznék, akik nélkül nem tarthatna itt a sportág.

Az előző évre vonatkozó különböző beszámolókat - köztük a pénzügyit, amelyből kiderült, hogy a szövetség 73,8 millió forint plusszal zárta a 2019-es évet -, valamint a 2020-as költségvetési és szakmai tervet a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

A két beszédet követően került sor a titkos szavazásra, amelyen minden szavazat érvényes volt, és Csampa 93, Szabó pedig 51 voksot kapott.

A négy alelnöki posztra egy-egy jelölt volt, egyhangú szavazással lett általános alelnök Kamuti Jenő, a társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök Nagy Tímea, szakmai alelnök Somlai Béla, gazdasági alelnök pedig Török Ottó.