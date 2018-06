Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs vége: vasárnapra is figyelmeztetést adott ki az OMSZ

Szombaton az esti, késő esti órákban még elsősorban délkeleten és északnyugaton elszórtan várható zivatartevékenység. Hajnalra már csökken a csapadékhajlam - írta szombat esti.szöveges figyelmeztető előrejelzésébe az OMSZ.

Eszerint heves zivatarokra is számítani kell, főként az ország délkeleti, déli felén. Ezek környezetében viharos/károkozó (60-90 km/h) széllökés és akár nagy méretű jég (esetleg 1-2 cm-t meghaladó átmérővel) is előfordulhat. Helyenként felhőszakadás is valószínű - írták a meteorológusok.

Vasárnap a délutáni óráktól elszórtan várható zivatarok kialakulása - a legkisebb eséllyel északon és középen). A zivatarokat szélerősödés (45-65 km/h), felhőszakadás (25-30 mm) és jégeső kísérheti.

Heves zivatar kialakulására is van esély, erre legfőképp a Tiszántúlon, valamint a keleti határvidéknél lehet számítani. Ezeken a területeken a szél viharossá fokozódhat (65-80 km/h, néhol >80 km/h) és nagyobb méretű jégszemek is előfordulhatnak a zivatarok környezetében - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.