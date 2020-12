Nő a feszültség a rendőrökben

A rendvédelem területén dolgozók munkafeltételei egyre nehezebbek, miközben például nem kaptak magasabb cefetériát és biztosnak látszik, hogy jövőre nem számíthatnak béremelésre.

A rendvédelemben dolgozók már csak nevetnek rajta, hogy mostantól megint a helyi parancsnok döntheti el, hogy a rengeteg túlórát, amit a munkatársai gyűjtenek a megnövekedett feladatok miatt, szabadidőben vagy pénzben ellentételezi-e - mondta a Népszavának Powell Pál, a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) munkavállalói oldalának vezetője.

Kimerültek és elkeseredettek a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtásban és a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, valamint a pénzügyőrök, mert a rendvédelem területén úgy vezették be ismét a múlt héten a végkimerülésig tartó munkavégzést, hogy megbecsülés csak a vezetőknek jár érte.

Nincs rá magyarázat, hogy a veszélyhelyzet november 10-én elfogadott meghosszabbítása után miért csak most jutott eszébe a kormánynak a szigorítás. E szerint az egyenruhás munkaideje túllépheti a heti 48 órát, meghaladhatja a napi 12 órát, és a napi pihenőidő lecsökkenhet akár 6 órára is.

Ez alatt kellene enni, tisztálkodni, aludni és a családi életből is részt vállalni. Most azonban azt is hozzátette a kormány, hogy "a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le", ahogyan azt az egészségügyi dolgozók esetében már korábban bevezették. Tavasszal csak az azonnali távozás lehetőségét tiltották meg.

Eközben nem emelték be az alapbérbe az év elejétől járó 10 százalékos pótlékot, nem kaptak magasabb cafetériát, a teljesítmények értékelése a vezetők belátásán és szimpátiáján múlik és már biztosnak látszik, hogy jövőre nem kapnak béremelést.