Nők 40: a magasabb nyugdíjhoz erre kell figyelni

A nők 40 nyugdíjas korkedvezményéről kevesen tudják, hogy visszamenőlegesen is igényelhető. Érdemes azonban odafigyelni a nyugállományba vonuláskor a megfelelő időpontra, mert jelentős tételek múlhatnak rajta. Valamint a későbbi járandóság összegénél is van, ami felfelé módosít.

Két különböző, a nők 40 kapcsán sem általánosan ismert tényezőre hívta fel a figyelmet az Adózóna szakértője, mikor olvasói kérdésekre válaszolt. Az egyik tényező az, hogy ha a jogosultsági időt megszerezte már valaki, valamint a nyugdíjba vonulás helyett tovább dolgozott, akkor visszamenőlegesen is kérheti a nyugdíja kifizetését. A nyugdíjigény legkorábban hat hónapra visszamenőlegesen érvényesíthető, ezért a 2020. január 1-jei indulású igényérvényesítésre legkésőbb 2020. július hónapban van mód. Ha viszont valakinek 2019. év végén megvolt már a jogosultsági ideje, érdemes, ha kivár, mert a 2020-as valorizációs - a nyugdíjszámítás alapját képező - szorzók magasabbak, de erre csak július végéig van ilyen formában mód.

A másik nők 40-gyel kapcsolatos lehetőség pedig az, hogy nyugdíjazás során célszerű figyelemmel lenni arra, hogy mely időpontban lesz újabb teljes éve, ugyanis az a nyugdíj mértéke szempontjából - minden 40 év feletti újabb év - további 2 százalékos növekedést eredményez. Az idei valorizációs szorzókat a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti folyósítási kezdettel megállapításra kerülő nyugellátások esetén kell alkalmazni. Valamint azt is jó, ha tudják az érintettek, hogy a nyugdíj összegét csak az általános szabályok szerinti szolgálati idő hossza befolyásolja, amibe beleszámítanak a munkanélküli segély, szakmunkás tanulói időszak alatt eltelt évek is. Viszont a nők 40 esetében a kedvezmény igénybe vételére vonatkozó időszakba nem, vagyis itt ezek az időszakok nem számolódnak, csak a rendes biztosítotti munkaviszony. Emiatt érdemes is tovább dolgozni.

További részleteket az eredeti cikkben olvashat.