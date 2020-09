Novák Katalin: dolgozunk a háromgyerekes anyák szja-mentességén

Nemzeti egyetértés van abban, hogy a következő generációba fektessünk be annyit, amennyit csak lehet - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Mandinernek.

Dolgozunk rajta, hogy a háromgyerekes anyák számára is legyen szja-mentesség - mondta Novák Katalin, az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter a Mandiner online kiadásának. (2020. január elseje óta ugyanis a négy- vagy többgyermekes anyák minden más kedvezményt megelőzően az összevont adóalapba tartozó jövedelmeik többségét a jogosultsági időszak alatt adóalap-csökkentő kedvezményként érvényesíthetik - azaz nem kell szja-t fizetniük életük végéig - a szerk.)



Nemzeti egyetértés van abban, hogy a következő generációba fektessünk be annyit, amennyit csak lehet - fogalmazott a frissen kinevezett miniszter. Szavai szerint a most készülő második családvédelmi akcióterv keretében egy olyan otthonteremtési programon dolgoznak, amely egyúttal a gazdaságot is élénkíti. Azt szeretnénk, ha otthonok épülnének, ha olyan emberek tudnák azokat tulajdonba venni, akik később családot is alapítanak, vagy már most gyermekeket nevelnek - fogalmazott Novák.

Ezek a tervek kapcsolódnak a Matolcsy György MNB-elnök által a napokban felvetett ötlethez, miszerint jegybanki háttérrel és 0 százalékos kamatozású hitellel segítsék az új, zöld otthonok építését és vásárlását.

A tervek részben a meglévő családtámogatási konstrukciók átdolgozásai, részbe pedig új elemek lesznek. Novák szavai szerint alapelv, hogy a támogatási rendszer ne legyen túl bonyolult, mivel sokan már most sem tudják, milyen lehetőségeik vannak.

Az újdonsült miniszter szerint a jelenlegi családtámogatási rendszer nemcsak a középosztályt célozza - így aztán arra sincs szükség, hogy a finomhangolással az alacsonyabb jövedelműek koncentráljanak. Érvelése szerint egyrészt a babaváró támogatást a kedvező törlesztőrészlete miatt az alacsony jövedelmű családok is igénybe tudják venni, másrészt a csokból sincsenek kizárva. Annyit elismert azonban, hogy a banki gyakorlat nem egységes, vannak rossz tapasztalatok, ha valamelyik bank indokolatlanul szigorú, lehet váltani.

Harmadrészt pedig a családi adókedvezmények járulékokra való kiterjesztése, az ingyenes tankönyvellátás, az ingyenes étkeztetés vagy az Erzsébet-táborok elsősorban az alacsonyabb jövedelműeknek jelentenek segítséget. Így aztán a gyermekesek ma már sokkal kevésbé vannak kitéve a szegénységi kockázatoknak, mint korábban.

Egy dologról azonban nem mondunk le: munkához kötjük a támogatást

- jelentette ki a családokért felelős miniszter.