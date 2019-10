Novemberi nyugdíjeső: egyeseknek nagyon sok pénzt hoz a postás

Nagy különbségek lesznek abban, hogy melyik nyugdíjas mennyi pluszpénzt kap majd novemberben a szokásos nyugdíján felül - számolta ki a 24.hu.

Orbán Viktor kormányfő kedden bejelentette, hogy idén novemberben 20 160 forint lesz az átlagos nyugdíjprémium, és 11 ezer forint a nyugdíj-kiegészítés, azaz egy 135 ezer forintos "átlagnyugdíjas" bő 31 ezer forinttal kap majd többet, mint a többi hónapokban. Ez azonban csak az átlag, a különbségek nagyok lehetnek az egyes esetekben - derül ki a portál írásából.

A nyugdíjprémiumnál nem lesznek látványos eltérések. Ez a juttatás akkor jáhat a korhatárt betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülőknek, ha a GDP éves növekedése meghaladja a 3,5 százalékot és a költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül. Az összeget pedig úgy számolják, hogy a várható éves GDP-növekedésből (ez Orbán szerint idén 4,6 százalék lesz) kivonják a 3,5 százalékot, ez 1,1 százalék - ez lesz az alkalmazandó szorzószám. Ezzel a szorzószámmal kell a novemberi ellátás 25 százalékát, de legfeljebb húszezer forintot megszorozni - ez lesz a nyugdíjprémium összege.

Ez azt is jelenti hogy a 80 ezer forint alatti nyugdíjasok 21 ezer forintnál kevesebb nyugdíjprémiumot kapnak míg a többiek 22 ezer forintnál kevesebbet. Így jöhet ki a kormányfő által említtet 20 150 forint. A jelenlegi nyugdíjak eloszlásáról nincs pontos adat. Annyi ismert, hogy a mintegy kétmillió öregségi nyugdíjas közül 28,5 ezer forintnál kevesebbet 18 ezren kapnak, a 28,5-50 ezer forintos sávba 29 ezer ember tartozik, míg a 50-100 ezer forint közöttibe 533 ezer fő.

A nyugdíj-kiegészítést a nyugdíjtörvény alapján az első nyolchavi nyugdíjas inflációs adat alapján kell kiszámolni. Ez idén január-augusztus átlagában 3,425 százalék volt. A kormány az idei büdzsé tavaly nyári elfogadásakor 2,7 százalékra becsülte a 2019-es éves inflációt, így a 2019. januári nyugdíjemelés is 2,7 százalékra lőtte be. Ez alapján első látásra a pótlólagos korrekció 0,725 százalékos kell legyen, január 1-re visszamenőleges hatállyal.

A törvény azt is kimondja, hogy amennyiben a kiegészítő nyugdíjemelésnél az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni. Ebből adódik a 135 ezer forintos átlagnyugdíj esetén a 11 745 forintos egyösszegű kiegészítés (135 000*0,00725*12 szorzataként). Csakhogy a kormányfő ennél kisebb számot mondott be az átlagra: 11 ezer forintot. Ennek az a valószínű magyarázata, hogy a jogszabály szerint a nyugdíj inflációnál "a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott várható mértékét kell figyelembe venni". Ezt a pénzügyi tárca minden valószínűség szerint 3,4 százalékra "lőtte be", így pedig a korrekció is csupán 0,7 százalék, ebből 11 340 forintos átlagos kifizetés jön ki - ez pedig már közel áll a 11 ezres miniszterelnöki számhoz.

A 24.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben az átlagnyugdíjas 31 160 forintnyi pluszpénzt kap novemberben, a kisnyugdíjasok jóval rosszabbul járnak. A nyugdíjminimum (havi 28,5 ezer forint) mellett például 10,2 ezer forintot (2394+7838 forint) összeget hozhat a postás. A másik végletet a milliós nyugdíjasok jelentik - jelenleg ők harmincketten vannak, közülük kilencen kétmillió forint felettiek: 2 millió forintos nyugdíj mellett csaknem kétszázezer forinttal (22 ezer + 168 ezer forint) lehet több a megszokottnál a kifizetés.

Ráadásul mivel a 2019-es büdzsében eredetileg 24,7 milliárd forintot különítettek el nyugdíjprémiumra, ez nem lesz elég, hiszen csak az öregségi nyugdíjasoknak több mint 40 milliárd forint (2,0,2 millió * 20 ezer) lesz a kifizetés - ez tovább emeli, ha nemcsak az öregségi nyugdíjasok kapják meg.