Növénypalántákat adományozott a NAIK

Növénypalántákat adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Katolikus Karitász és a XXII. kerületi önkormányzat számára a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az adományt idősotthonoknak, fogyatékkal élők otthonaiba, rászoruló családoknak osztja szét országszerte.

Növénypalánták adományozásával indította el "Gondzd otthon" kampányát a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A tizenötezer paprika, paradicsom és uborka palántát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász és a XXII. kerületi önkormányzat képviselői vették át a Budatétényi Rózsakertben, a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének területén. Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere beszámolója szerint a kerületi lakosok közül máris sokan jelezték, hogy szeretnének kapni a palántákból.

Miután az új világjárvány idején látványosan felértékelődött az agrárium, a hazai élelmiszer jelentősége, elhatározták, hogy elindítanak egy olyan kampányt, amelynek során ezeket a palántákat eljuttatják az otthonokba, ahol aztán házi kertekbe, balkonokra kerülhetnek, s ott hozhatnak termést - mondta az átadáskor Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója. Hozzátette: az akcióval kicsit az otthoni termelést, az önellátó gazdálkodást, az egészséges zöldség-előállítást, a hobbikertészetet is népszerűsíteni kívánják.

Szeretnének rávilágítani továbbá - tette hozzá a főigazgató - a kertészet, már eleink által is felfedezett terápiás jellegére is, valamint arra, hogy nagyon sok olyan elhanyagolt földterület van az országban, amelyeket otthoni körülmények között, saját célra újra hasznosítani lehet. Kezdeményezésük kapcsán a olyan partnerekre találtak - Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász - akik segítenek szétosztani az adományt - emelte ki Gyuricza Csaba, aki nem titkolta azt sem, hogy a kampányt a jövőben folytatni kívánják, sőt inkább kibővíteni szeretnék, mint abbahagyni.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az átadáson emlékeztetett arra, hogy az élelmiszergazdaság jól állta a próbát a járvány elején kialakult többletkereslet idején, megbízható, jó minőségű élelmiszerre pedig a jövőben is szükség van. A kormány tisztában van azzal - tette hozzá - hogy ezt a szektort is sújtotta a járványhelyzet, éppen ezért minden olyan támogatást - legyen az például könnyített hitelfelvételi lehetőség vagy más formája a támogatásnak - biztosít e szektor szereplői számára, amivel a zökkenőmentes továbbélésük biztosítható. A fogyasztók is hozzátehetnek ehhez a támogatáshoz azzal, hogy nemcsak ültetnek magyar palántát, hanem magyar terméket is vásárolnak - hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz jutott palánták fele idősotthonokba és fogyatékkal élők otthonaiba kerül, másik fele pedig rászoruló családokhoz, például kis falvakba - tette hozzá Győri-Dani Lajos, ügyvezető alelnök. Mint ígérte, a karitatív szervezet munkatársai a növények gondozásában is segíteni fognak. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója rámutatott, hogy a szervezet évek óta meghirdeti az öngondoskodó háztartások programját és ennek keretében sok ezer családnak tudnak segíteni, elsősorban úgy, hogy azok elkezdik a környezetükben élő zöldfelületek művelését. Ennek kapcsán idén is adtak már vetőmagot és palántákat rászoruló családoknak, ezt a tevékenységüket tudják folytatni a NAIK felajánlásának köszönhetően.