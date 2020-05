Nyitás Budapesten: hétvégén gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart

A hétvégén lezárják a gépjárműforgalom elől a pesti alsó rakpartot és átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak a városvezetés újranyitási politikájának részeként, bővítve a kikapcsolódásra használható közterületeket - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön online sajtótájékoztatóján.

Budapest újranyitása érdekében, a kiindulópontként meghozandó intézkedések célja, hogy a zsúfoltságot a lehető legkisebbre csökkentsék, és ennek megfelelően már ezen a hétvégén elkezdik megvalósítani a Budapest Restart program egyik fontos elemét, azaz átadják a hétvégére a gyalogosoknak a rakpartot - mondta az MTI szerint a főpolgármester. A Margitsziget és az Óbudai-sziget is az előző hétvégéhez hasonlóan látogatható lesz.

El kell indítani a nyitást Budapesten, megfelelő óvatossággal, lépcsőzetesen. "Az ami jár a vidéki települések polgárainak, az jár a budapestieknek is. Semmi nem indokolja azt, hogy a budapestieket büntesse a kormány, akár politikai szándékból, akár csak egyszerűen politikai gyávaságból" - fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a kormány manipulatív módon hozza nyilvánosságra a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatokat, és ez nehezíti a hatékony védekezést.

A szerdán napvilágra került adatokról szólva azt mondta, azok szerint a magyar társadalom fertőzöttsége éppen, hogy kimutatható. A Válasz Online Facebook-oldalán megjelent kutatásból az derült ki, hogy a kórházakban sokkal nagyobb problémát jelent a fertőzés mint az idősotthonokban - tette hozzá Karácsony Gergely, aki szerint nemzetközi összehasonlításban páratlan, hogy a fertőzések közel egyharmada kórházban történt.

Az adatokat a kormány és a fideszes politikusok ismerték, és szerinte a fővárosi idősotthonokra helyezett adminisztratív és politikai nyomással az volt a céljuk, hogy a saját felelősségüket a kórházakban kialakult fertőzésekről elvonják a figyelmet.

Karácsony Gergely szerint a lakossági fertőzöttség annyira alacsony, hogy az bizakodásra ad okot, és lehetővé teszi az újranyitást az országban. A nyitást a kormánnyal együttműködve szeretné végigvinni. A főváros újranyitás abból "a tényből indul ki, hogy Budapesten járvány nincs, de járványveszély van". Reményei szerint a kormány mihamarabb meghozza azt a döntés, amely a folyamatot elindítja.

Karácsony Gergely kijelentette, a kormánynak semmi oka nincs arra, hogy "gyáván az önkormányzatok szoknyája mögé bújjon". A kormány, politikai hatalma ellenére, képtelen önállóan meghozni azt a döntést, amit minden általuk ismert adat indokolttá tesz, hogy elindítsák Budapesten az újranyitást.

Karácsony Gergely választási programjában is szerepelt az, hogy a nyár közeledtével a pesti alsó rakpartot hétvégenként megnyitják a gyalogosok előtt.

Napirenden van a játszóterek és sportpályák megnyitása is, folyik az egyeztetés a kerületi polgármesterekkel. A főpolgármester beszámolt arról is, hogy reményei szerint hamarosan be tudják mutatni azt az applikációt, amely egyfajta segítséget nyújt majd a zsúfolt közterületek elkerülése érdekében a fővárosiaknak.

Karácsony Gergely szerint azok a polgármesterek, akikkel beszélt - kormánypártiakat is beleértve - mindenki az újranyitás pártján állt - írta az MTI.