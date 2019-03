Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyolc megyére és a fővárosra adott ki veszélyjelzést az OMSZ

A hétfő reggel még naposan indul, délutántól azonban megerősödik a délnyugati szél - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Este pedig már hidegfront éri el az országot.

A széllökések a 70 kilométer per órát is meghaladhatják a nyugati országrészben, a Dunántúl északi felén, valamint Pest megyében és Budapesten is.

Kedden már csak Nógrád, Heves és Borsod megyében lehetnek erősebb széllökések az OMSZ szerint.