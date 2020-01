Nyoma veszett a decemberi játékadónak - 2 milliárd hiányzik

A Magyar Államkincstár kimutatása szerint tavaly decemberben mindössze 931 millió forint játékadó folyt be a költségvetésbe, ami minden idők legkisebb összege lehet, pedig tombolt a lottó-láz és a kaszinók már eddig is kedvezményesen adóztak.

Bár a december hagyományosan az egyik legerősebb hónapnak számít a hazai szerencsejáték-piacon, tavaly decemberben mégis csak 931 millió forint játékadó folyt be a költségvetésbe, ami nagy valószínűséggel minden idők legkisebb havi játékadó bevétele lehet - derül ki a Magyar Államkincstár adataiból. Tavaly októberben és novemberben is 3,1 milliárd forint játékadót fizettek be az államnak a piac szereplői, de az elmúlt évek decembereiben is legalább 2 milliárd forint bevételt lehetett beírni a statisztikákba.

A Napi.hu által megkérdezett piaci szereplők szerint semmi olyan adóváltozás nem történt, ami megmagyarázná, hogy tavaly novemberről decemberbe hova tűnt el mintegy 2 milliárd forint játékadó. Emiatt az éves terv sem teljesült: tavaly összesen 28,2 milliárd forint játékadó folyt be a központi büdzsébe, ami az éves szinten tervezett 31,2 milliárd forintnak csak a 90,7 százaléka. Ez a 2018-as 29,3 milliárd forint bevételt sem közelíti meg. Míg 2012-höz képest - amióta a nyerőgépeket csak játékkaszinóban lehet működtetni - még mindig jelentős zsugorodás, hiszen akkor még 52 milliárd forintnak örülhetett az államkassza.

A szerencsejáték-piac pedig dübörög Magyarországon. A Szerencsejáték Zrt. már tavaly novemberben bejelentette, hogy tízszázalékos növekedéssel várhatóan 530 milliárd forint feletti árbevételt ér el 2019-ben, azóta pedig még fokozódott a lottó-láz, hiszen már 4 milliárd forintot lehetne nyerni, így nem valószínű, hogy az állami cég adózott volna kevesebbet hirtelen tavaly decemberben. A hazai kaszinópiac pedig a törvényi lehetőséghez képest a maximumon pörög: tavaly nyáron megnyílt a miskolci kaszinó is, így teljessé vált a piac, hiszen koncessziós jogokhoz kötve összesen 11 kaszinó működhet jelenleg Magyarországon, és tíznek már eddig is volt működtetője.

A piac legnagyobb szereplője pedig az egykori Vajna-birodalom az öt budapesti kaszinóval eddig is meglehetősen kedvezményesen adózott. Még 2017 szeptemberében ugyanis a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna két kaszinóüzemeltető cége egyesült: az LVC Gold Kft. beolvadt az LVC Diamond Kft.-be. Ezzel a húzással pedig több milliárd forint adóbefizetéstől szabadult meg Varga Mihály engedélyével. Így ez sem lehet magyarázat a tavaly decemberi negatív rekord játékadó bevételre. A többi vidéki kaszinónak pedig nincs annyi bevétele, ami után ennyi adót tudna megspórolni. Ez vonatkozik még a lóversenyre és néhány kártyateremre is, másnak pedig nem kell játékadót fizetnie. Maga a kormány is a szerencsejáték-piac bővülésével, így pedig a játékadó bevételek bővülésével számolt 2020-ra, hiszen a 2019-es 31,2 milliárd forint után idénre már 35,6 milliárd forint bevételt terveztek a költségvetésbe.