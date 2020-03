Nyomozzák a koronavírusos diákok útját - bejárták Budapestet

Zajlik a járványügyi vizsgálat és a kontaktkutatás a koronavírussal fertőzött, Magyarországról Prágába tovább utazó külföldi diáklányok ügyében - közölte az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília elmondta, a szakemberek folyamatosan térképezik fel azokat a helyeket, járműveket, ahol a lányok megfordultak és utaztak. Mára számos adatot és tényt feltártak - idézi a beszámolót az MTI.

Négy barátnő érkezett Budapestre Bécsből a Flixbus járatával február 26-án. Mostanra felderítették, hogy a buszon hányan utaztak, de további vizsgálatot igényel, hogy a lányok hol ültek, kik ültek közvetlenül előttük és mögöttük.

A négy lány közül három megbetegedett, egyikük még Budapestről visszautazott Milánóba, ahonnan haza akart térni az Egyesült Államokba. Ő Dániában lett beteg, most ott kezelik kórházban.

A két lány - aki két napot töltött Budapesten - Airbnb-rendszeren keresztül foglalt itt szállást, a bérbeadóval nem találkoztak. A szakemberek beszéltek a lakás kiadójával, aki elmondta, a szokásos alapos takarítást végzett a lányok távozása után. Ezt a szakemberek ellenőrizték, továbbá fertőtlenítették a lifteket és minden olyan felületet, amelyet a lányok megfoghattak.

Müller Cecília elmondta, a lányok az ittlétük alatt több helyen megfordultak, gyalogosan közlekedtek, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba, egy gyógyszertárba is, és egy órát töltöttek a Széchenyi fürdőben.

A szakemberek a fürdő vezetőségével is felvették a kapcsolatot, de onnan is megnyugtató válaszokat kaptak a fertőtlenítést illetően, mert a fürdő az eset előtt egy héttel módosította az erre vonatkozó eljárásrendjét. Növelték az úszómendencés vizek klórtartalmát, így a víz nem fertőzhet, a 33-36 fokos gyógyvízben pedig szintén elpusztul a vírus - mondta Müller Cecília.

Kiderítették azt is, hogy a lányok étteremben nem jártak, az ételt házhoz szállítva kérték.

Jelezte, a cseh hatóságok minden utast értesítettek, tudható, hogy az út Bécsből Budapestig két és fél óra volt, megállók nélkül. Az is kiderült, hogy a Budapest-Brünn járaton két magyar állampolgár utazott.

Müller Cecília közölte, eddig 230 laboratóriumi vizsgálatot végeztek, mindegyik negatív lett, így Magyarországon továbbra sincs igazolt fertőzött.

Beszámolt arról, hogy a mentőszolgálat minden megyében további egy gépkocsit állított szolgálatba. Ezek a koronavírus-gyanúval jelentkezőket viszik kórházba és nem vesznek részt a szokásos feladatokban; ha nem súlyos esetről van szó, akkor két órán belül érnek a telefonálóért.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára ismertette: a világ öt országában 12 magyar van karantén alatt. Nem zárható ki, hogy Magyarországon is megjelenik a vírus, vagyis "akkor járunk el felelősséggel, ha számolunk ezzel a lehetőséggel" - mondta.

Az észak-olaszországi Lombardiában karanténban rekedt magyar kamionsofőr jól van, elképzelhető, hogy március 12-én elhagyhatja a térséget.

A Spanyolországban karantén alá helyezett szállodában öt magyar van: egy kisgyermekes család és egy idős pár. Ők az elmúlt hétvégén utaztak volna haza, az idős házaspárnak a helyszínen jelen lévő konzulok biztosították a gyógyszereket.

Elképzelhetőnek nevezte az államtitkár, hogy a tenerifei szállodában elrendelt karantént a spanyol hatóságok előbb feloldják.

A németországi Tübingenben karanténban lévő, ott tanuló magyar jogászhallgató nő jól van, a stuttgarti főkonzulátus napi kapcsolatban van vele. Ha továbbra is tünetmentes, akkor előreláthatólag március 10-11-én hagyhatja el kollégiumi szállását.

Menczer Tamás beszámolt arról is, hogy a Diamond Princess nevű óceánjárón dolgozó három magyar közül korábban egy embernél diagnosztizáltak koronvírus-fertőzést, ő tünetmentes és jól érzi magát, egy japán kórházban van. Két magyar társa egy karanténszálláson tartózkodik, ők is jól vannak.

Kínában a konzuli regisztráció szerint 179 magyar tartózkodik, közülük a legfertőzöttebb öt tartományban 20, Hupej tartományban 2, mindannyian jól vannak.

A Koreai Köztársaságban 36 magyar tartózkodik a konzuli adatok szerint, mindannyian jól vannak.

Menczer Tamás jelezte, folyamatosan figyelik az iráni fejleményeket is. A két ország között közvetlen repülőjárat nincs, így ha tudomásukra jut, hogy egy magyar onnan szeretne hazajönni, értesítik a repülőteret a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, a fertőzöttek száma világszerte 93 455, Európában 3403. A halálos áldozatok száma 3598, ebből Európában 85. A betegségből 50 743 ember épült fel, Európában 205.

Folyamatos a közúti és a légiforgalmi egészségügyi ellenőrzés is, eddig 413, illetve 5405 ilyen vizsgálat zajlott. A két zöldszámra szerda 12 óráig 2347 hívás érkezett.

Lakatos Tibor közölte: szerdán megkezdte működését az operatív törzs által életre hívott honlap, amely összefoglalja a koronavírussal kapcsolatos információkat, teendőket.

Kitért arra, hogy minden olyan jogsértést szankcionálnak, amely a járvánnyal kapcsolatos haszonszerzésre vagy az emberek megtévesztésére irányul. A Nemzeti Nyomozó Iroda négy ilyen esetben indított büntetőeljárást.

Jelezte azt is, 28 olyan híroldalt találtak, amelynek írásai kimerítik a közveszéllyel fenyegetést, erre vonatkozóan további vizsgálatok szükségesek.

Azt mondta, sajnálatosan több "komolynak számító" hírportál is átvesz olyan híreket, amelyek tévedésen alapulnak. Arra kért mindenkit, csak ellenőrzött információt osszon meg.