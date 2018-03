Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugati ciklon tör be - itt a friss időjárási előrejelzés

Egyre inkább egy nyugati ciklon alakítja időjárásunkat, enyhe, de nedves levegő áramlik térségünk fölé. Többfelé számíthatunk csapadékra; nyugaton hó, havas eső, este, éjszaka ónos eső, fagyott eső, kedden napközben főként eső várható. Ónos eső miatt hétfőre három, keddre hét dunántúli megyére adott ki riasztást az OMSZ.

Hétfő délutántól délnyugat felől a Dunántúlon vegyes halmazállapotú csapadék várható. Nyugaton és a hegyekben inkább hó, havas eső várható, másutt fagypont körüli hőmérséklet mellett kisebb mennyiségű fagyott eső, ónos eső, eső hullhat - írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben pár cm friss hó várható, főként az Alpokalján hullhat 4-5 cm-t meghaladó mennyiség kedd délelőttig. Hétfőn és különösen kedden napközben a hőmérséklet szinte mindenütt fagypont fölé emelkedik. Kedden napközben az eső mellett északnyugaton és az Északi-középhegységben fordulhat még elő havas eső, átmenetileg hó, miközben csapadék súlypontja fokozatosan északkelet felé helyeződik át.

Országos előrejelzés

Hétfőn délnyugat felől fokozatosan tovább vastagszik a felhőzet, de az ország északkeleti harmadában még délután is számíthatunk szűrt napsütésre. Délután a Dunántúl nyugati részén hó, havas eső, eső egyaránt lehet, estefelé ónos eső is. A keleti, délkeleti szél megélénkül, Sopron térségében néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kora délután 0 és +7 fok között, késő este 0 fok körül alakul.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, délután azonban helyenként átmenetileg szakadozottá válhat a felhőzet. Többfelé várható eső, északnyugaton és a hegyekben havas eső is lehet. A délkeleti szél megélénkül, néhol a Dél-Alföldön megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, a Dél-Alföldön 7, 8 fokig is felmelegedhet a levegő.