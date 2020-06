Nyugaton 15-40, keleten 30-70 milliméter esőre számítanak

A héten is folytatódik a medárdi idő, vagyis minden nap számíthatunk esőkre, záporokra, de a hétvégi fülledt, meleg idő egyelőre nem tér vissza - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Újabb csapadékos hétnek nézünk elébe, a fülledt meleg viszont már nem lesz jellemző. Esők, záporok, zivatarok a hét első felében sokfelé várhatók, és továbbra is kialakulhatnak felhőszakadások is. Ezzel együtt magas marad a páratartalom is - írják a meteorológusok.

A jelenlegi számítások szerint péntektől csökken a csapadékhajlam, és kevesebb helyen, és kisebb mennyiséget adó záporokra, zivatarokra lehet számítani. Összességében a hét végig a Dunántúlon 15-40 mm, míg a Dunától keletre 30-70 mm csapadékösszeg valószínű.

A hőmérséklet hajnalonként 15, kora délutánonként 25 fok körül alakul majd.