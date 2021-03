Égető a nyugdíjemelési rendszer megváltoztatása

Közel 40 ezer nyugdíjas havi nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot Magyarországon, miközben már 106 olyan ember van, akinek egymillió forintnál is magasabb a havi juttatása. Az átlagnyugdíj 142 000 forint, amit éppen a kiugróan magas nyugdíjak torzítanak is. A minimálnyugdíj összege évek óta változatlanul 28 500 forint, de sokan ennyit sem kapnak. Felszámolnák az igazságtalan rendszert.

Majdnem 40 ezer olyan idős ember él Magyarországon, akinek a nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot havonta, derül ki a Magyar Államkincstár legfrissebb, februári adataiból. Hozzáteszik, a jellemzően alacsony ellátásra jogosultak jelentős része - egészen pontosan 25 641 nyugdíjas - külföldről is kap ellátást, derül ki az Index.hu összesítéséből.

Az átlagnyugdíj összege tavaly 142 000 forint, de a kétmillió nyugdíjas kevesebb mint fele kapja csak meg ezt az összeget. Az összeget pedig felhúzzák a magasnak mondható nyugdíjak: 36 ezren kapnak 350 000 forintnál magasabb nyugdíjat, míg 106 ember egymilliós juttatásban részesül, de közülük 11 ember 2 milliónál is nagyobb összeget kap.

Ha ezeket kivesszük az egyenletből: nagyjából 135 ezer forint lehet az átlagos nyugdíjösszeg, ami alig több mint a harmada a bruttó átlagkeresetnek, 397 400 forintnak.

Ahogy a portál jelzi: nincs a nyugdíjaknak felső határa Magyarországon, tehát elméletileg bármilyen magas összegű havi juttatás kijöhet, viszont ez azzal is jár, hogy több százmilliós nyugdíjjárulékot kell fizetnie az érintettnek.

"Egyetlenegy országban sincs még olyan, hogy korlátlanul lehetne érvényesíteni a biztosítási alapelvet az öregségi nyugdíjrendszerben" - értékelte a rendszer Farkas András nyugdíjszakkértő az Indexnek, miért tartja méltánytalannak a magyar rendszert. Érvelt azzal is, hogy más országokban érvényesül egy bizonyos szolidaritási elv, vagyis pluszjuttatások esetén van egy felső határ, ami segít a kisebb ellátást kapók helyzetének javításán is, kisebb a teher az ellátórendszeren is.

A magyar nyugdíjasok rossz helyzetét mutatja, hogy a statisztika szerint legalább 800 ezer olyan idős van, aki 100 és 150 ezer forint összeget kap csak havonta. De aggasztó az is, hogy legalább 17 ezer érintett csak a 28 500 forintos minimálnyugdíjat, vagy annál kevesebbet kapott havonta: Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2008 óta változatlan összeg nemcsak azért problémás, hogy az összeg messze esik az idősek számára méltó megélhetést biztosító juttatástól, hanem az is, hogy ehhez van kötve számos szociális ellátás, juttatás, illetve segély is.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) is igazságtalannak tartja a rendszert, így azt javasolják, hogy egy differenciált nyugdíjemelési rendszerre kellene áttérni: vagyis akinek magasabb a nyugdíja, annak kisebb mértékben emelkedjen évente a megállapított összeg, és akinek alacsonyabb a nyugdíja, az nagyobb mértékű emelést kapjon.