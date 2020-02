Nyugdíj 2020: egyre rosszabb a helyzet

Már sokszor megénekelt probléma, hogy a kormány 2,8 százalékos általános emelést hajtott végre a nyugdíjaknál, miközben az infláció 3,5-4 százalék között mozog az elmúlt időszakban. Az idősek helyzete nemcsak a dolgozó, fizetést kapó állampolgárokéhoz képest romlik, de a nyugdíjban részesülők között is egyre nagyobb a különbség, amit kifogásolnak az érdekvédelmi szervek.

A kormány többször is azzal érvelt a jelenlegi nyugdíjemelési rendszer mellett, hogy az idősek juttatásánál sikerült megőrizni azok reálértékét. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára korábban azzal is védte a kormány politikáját, hogy 2020-ban már 134 milliárd forinttal több szerepel nyugdíjkifizetésekre a költségvetésben, mint 2019-ben.

Most viszont a 24.hu két átlagnyugdíjnál kevesebbet kapó idős ember példáján keresztül mutatja be, hogy a rendszer egyszerre növeli a különbséget a dolgozók és a nyugdíjasok között, valamint a már jogosultak körében is egyre jobban nő a különbség, miközben az infláció miatt is hitelezik az idősek a kormányt.

Az első esetben egy 77 éves nő juttatását vizsgálták meg, aki 2019-ben 109 490 forintot kapott, neki a tavaly évvégi nyugdíjkorrekciónál megadott "inflációpótló" 0,7 százalékos emelés 770 forintot jelentett, míg az idei 2,8 százalékos növelés 3090 forintos többletet jelentett. Így lett 113 350 forint az idei havonta megkapott juttatása. A második esetben a saját jogú nyugdíj tavaly 92 343 forint volt, amit novemberben a 0,7 százalékos korrekcióval 646 forint egészített ki, a 2020 év eleji 2,8 százalékos emeléssel pedig összesen 95 575 forintra nőtt.

Az első például hozott nyugdíjas tehát 3860, a második idős viszont csak 3232 forint emelést kapott, tehát utóbbi leszakadása tovább nőtt.

A portál megemlíti, hogy a százalékos emelés miatt a különbségek a minimálnyugdíjak és a millió feletti nyugdíjak között egyre nagyobbak. Például négy év alatt 120 ezer forint emelést kapott az, akinek egymillió a nyugdíja, vagyis egyre nagyobb a leszakadás az időseknél egymáshoz képest is.

Viszont a valamivel több mint 2 millió nyugdíjas helyzetét nem is igazán ez rontja, hanem az, hogy a dolgozók béremelése sokkal gyorsabb ütemű, mint az idősek juttatásainak növekedése, ami az össztársadalmon belül teszi őket kiszolgáltatottabbá. Statisztikai alapon nézve a legkevésbé az átlagnyugdíj emelkedett, négy év alatt mintegy 22 ezer forinttal, miközben a nettó átlagkereset ugyanezen idő alatt majdnem négyszer ennyivel, bő 83 ezer forinttal nőtt. Ugyanebben az időszakban a nettó átlagkereset és a nyugdíj közötti különbség 1,5 szereséről több mint 1,8 szorosára gyarapodott. Összegszerűen pedig több mint 60 ezer forinttal nőtt a különbség 2016 és 2020 között az átlagos nyugdíjas és az átlagos dolgozó jövedelme között.

Komoly probléma az is, hogy az elmúlt időszakban az infláció 3,5-4 százalék körül mozgott, miközben a nyugdíjemeléseknél a kormány csak 2,8 százalékkal számolt az idei költségvetés 2019-es tervezésekor.

