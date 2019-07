Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíj: ezzel biztosítható be a magasabb bevétel

Őszre ígéri a kormány a nyugdíjkötvények bevezetését, amelyek magasabb hozammal biztosíthatnak az állományba vonuláskor a befektetőknek. Azonban kérdés, mennyire biztos megoldás az államra bízni a megtakarításokat.

Nyugdíj-előtakarékossági magyar állampapír (röviden NYEMÁ) néven a kormány ősszel készül kidobni egy új, magasabb hozamú kötvényt, amellyel segítenék az előtakarékosságra készülőket. A papír pontos részletei egyelőre nem ismertek, de a hírek szerint a konstrukció a babakötvényhez hasonlóan működne: egy olyan állampapír bevezetését tervezi a kormány, ami a nyugdíjcélú megtakarításokat ösztönözné azáltal, hogy valamekkora kamatprémiumot fizetne az infláció felett. Ezt aztán egy összegben vagy járadékként is fizethetné az állam, amikor valaki nyugállományba vonult.

Azonban a Hírklikk szakértője szerint bár biztosnak hangzik az ajánlat, fix kifizetésekről van szó, aminél akár nagyobb hozamok is elérhetők más eszközökkel. Valamint szerintük, amíg a gazdaság jól megy, addig biztonságos ez a papír, viszont megjósolhatatlan, hogy egy esetleges válság során milyen helyzet áll elő. Ezért azt javasolják a jövő nyugdíjasainak, akik takarékoskodnának, hogy diverzifikálják a megtakarításaikat, nyissanak egy NYESZ-t (nyugdíj-előtakarékossági számla), ahol akár ETF-eken (tőzsdei alapokon) is futtathatják a pénzüket. A kormány adójóváírással egyébként a nyugdíjpénztári tagságot is támogatja.

