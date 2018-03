Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíj: itt egy fontos részlet a korengedményről

A nők 40 éves munkaviszony után járó korengedményének kiszámításába nem csak a foglalkoztatásban töltött évek számíthatnak be. A gyermekneveléssel, gondozással szerzett szolgálati időket is lehet elszámoltatni, sőt, bizonyos esetekben az egyetemi éveket is. Utóbbi pontos meghatározásának járt utána az Adózona.hu.

A nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében kizárólag olyan - az általános szabályok szerint egyébként szolgálati időnek minősülő - jogviszonyokat lehet jogosultsági időként figyelembe venni, mely szolgálati időt keresőtevékenység alapoz meg, kezdte válaszát szakértőnk Keresőtevékenység hiányában jogosultsági időként kizárólag a gyermekneveléssel (akár nagyszülőként is - a szerk.), gondozással szerzett szolgálati időket lehet a nők kedvezményes nyugdíjazásánál jogosultsági időként beszámítani - nyilatkozta a szakportálnak Winkler György adószakértő.

Fontos tisztázni, hogy a törvény szerint a nyugdíjkorhatár betöltésekor megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás esetén az egyetemi, főiskolai tanulmányokat is figyelembe veszik (ha az 1998. január 1. előtti), de a nők korengedményébe ezek nem számítanak bele. Viszont van egy kivétel a szakértő szerint: ha a tanulmányok folytatása idején az érintett személy egyidejűleg egyéb biztosítási jogviszonyban is állt.

Ez lehet például az, ha az egyetemi évek alatt, párhuzamosan részmunkaidőben dolgozott. Akkor e jogviszonya alapján is szerezhetett nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt, és ebben az esetben már azt kell figyelembe venni, hogy a szolgálati idő szerzését nem a felsőfokú tanulmányok alapozták meg.

Fontos tisztázni, hogy az egyszerre fennálló két különálló jogviszony sem alapozza meg azt, hogy a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt kétszeresen számolják. A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni.

