Nyugdíjaskánaán Siófokon: 10 ezer forint készpénz, ingyen mozi, ingyenes autópályamatrica

Beköszönthet a Kánaán Siófokon, ha a Fidesz adja a város következő polgármesterét: Gruber Attila óriásplakátokon ajánl évi 10 ezer forint készpénzt a nyugdíjasoknak, a megyei éves autópálya-matrica viszont mindenkinek ingyenes lesz, ha ő nyer.

Mindent elkövet a Fidesz annak érdekében, hogy visszaszerezze a polgármesteri széket Siófokon. A nagyobbik kormánypárt Gruber Attilát indítja a városban, a kihelyezett óriásplakátok szerint pedig éves megyei autópálya-matricát kap mindenki ingyen, ha a fideszes politikus nyer október 13-án.

Egy másik ígéret pedig a nyugdíjasokat célozza meg: Szent Teréz nyugdíjas programot indítana be Gruber Attila: ez 10 ezer forint készpénzt jelentene évente, valamint moziba egyszer, színházba pedig kétszer mehetnének ingyen a nyugdíjasok.

"Mert megbecsüljük a siófoki nyugdíjasokat, akiknek a múltunkat és a jelenünket köszönhetjük" - fogalmaz kampányvideójában Gruber Attila. Nem véletlen az elképesztő ígérgetés: a 2014-es önkormányzati választás legnagyobb meglepetésének lehettek tanúi a siófokiak. A Balaton fővárosában 20 év után bukott meg Balázs Árpád fideszes polgármester. Utódja a függetlenként induló Lengyel Róbert korábbi rendőrkapitány lett, akinek fideszes közgyűlési többséggel kellett megbirkóznia.

A Népszava írt arról, hogy Gruber Attila levélben hívta nyilvános vitára Lengyel Róbertet, az ellenzéki összefogás, a Becsülettel Siófokért polgármesterjelöltjét, a balatoni város regnáló polgármesterét. Lengyel el is fogadta a kihívást, ám a felek egyelőre nem tudtak megegyezni nemhogy a vita helyéről és idejéről, de még az egyeztetés időpontjáról sem: a polgármester ajánlotta időpont nem felelt meg Grubernek, aki egy másik dátumot javasolt, ám utóbbi e mögül is kihátrált.

Siófok azért is lehet nagyon fontos a Fidesznek, mert valósággal önti a pénzt a Balatonra a kormány, és nem mindegy, hogy a helyi polgármester milyen színekben politizál. Például elindul a balatoni strandok fejlesztésének harmadik üteme ötmilliárd forintos hazai forrásból, ezen felül pályázati lehetőség nyílik valamennyi balatoni csúszda megújítására jövő nyárig. Siófokon számos hotel és panzió is kapott vissza nem térítendő állami támogatást, valamint az eddig a siófoki önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt.-t is a közelmúltban államosították.