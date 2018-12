Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjasok lecsúszása: új szereplők rúgták be az ajtót

Miközben a kormány saját bevallása szerint nemcsak megőrizte, de emelte is a nyugdíjak értékét, egy friss statisztika szerint egyre többen vannak azok, akik jövedelme nem éri el a szegénységi küszöböt sem - írja az mfor.hu.

Novák Katalin, az Emmi államtitkára arról beszélt hétfőn, hogy a nyugdíjasoknak tett ígéretüket nemcsak betartották, hanem túl is teljesítették, hiszen a nyugdíjak reálértéke több mint 10 százalékkal emelkedett 2010-hez képest, nominálisan pedig 30 százalékkal lett magasabb az összeg.

Hiába, ez a túlteljesítés kevés volt a nyugdíjasok életszínvonalának növeléséhez 2010 és 2017 között. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a KSH friss adatai szerint a nyugdíjasok körében egyre nagyobb a jövedelmi szegénység mértéke.

A relatív jövedelmi szegénység a nyugdíjasok körében ugyanis 10 százalékra emelkedett 2017-ben a korábbi 9,1 százalékról, míg 2010-ben még csak ezen társadalmi réteg 4,6 százalékát érintette ez a probléma. Ebből kiindulva a portál számításai szerint míg 2010-ben nagyjából 124 ezer nyugdíjast érintett a jövedelmi szegénység, 2017-re ez a szám 210 ezerre emelkedett.

Relatív jövedelmi szegénynek azokat nevezi a statisztika, akiknek jövedelme nem éri el a medián ekvivalens jövedelem 60 százalékát. Ez az érték tavaly havi 83 854 forintra jött ki, vagyis minden 10. nyugdíjas tavaly ennél kevesebb pénzből gazdálkodott egy hónapban.

A az átlagos nyugdíj mértéke kicsivel meghaladta a 115 ezer forintot, Az alacsonyabb átlagnyugdíj és annak kisebb mértékű növekedése ugyanakkor részben annak is köszönhető, hogy az újonnan nyugdíjba vonulók alacsonyabb nyugdíjjal léptek be a rendszerbe - azt ugyanis befolyásolhatja az is, hogy a nyugdíjba vonulók korábbi bérük alapján mekkora ellátásra jogosultak.

Tavaly már ugyanis már elkezdhettek nyugdíjba vonulni a szürke foglalkoztatásban résztvevők; ők azok, akik a hivatalosan bejelentett minimálbérük felett zsebbe kapták meg a bérük maradék részét. Hiába kerestek tehát többet a kötelezően adandó legkisebb bérnél, nyugdíjszámításnál csak a bejelentett összeget veszik figyelembe.

Az, hogy a relatív jövedelmi szegénység aránya a nyugdíjasok körében megduplázódott és 4,6 százalékról 10 százalékra nőtt 7 év alatt, főként a szegénységi küszöb változásának eredménye. A bérek - különösképpen - az elmúlt két évben jóval nagyobb mértékben növekedtek, mint az infláció változásához kötött nyugdíjak.

Az elszegényedés azonban mégis tetten érhető, hiszen rengeteg nyugdíjas él 100 ezer forintnál is kevesebb összegből. Publikus adat, hogy 591 063 nyugdíjas részesül 50 001 és 100 000 forint közötti ellátásban. Rajtuk kívül pedig közel 4800-an lehetnek azok, akik juttatása még a 30 ezer forintot sem éri el.