Nyugdíjasoknak üzent a Pénzügyminisztérium

A közterhek pontos beérkezése nemcsak az újabb adócsökkentésekhez adhat alapot, de garantálja a különféle közszolgáltatások biztos finanszírozását és a nyugdíjrendszer stabilitását - jelentette ki Tállai András, a pénzügyi tárca második embere a Magyar Nemzetnek.

e vállalást pedig pluszjuttatásokkal is igyekszik megtoldani. A miniszterhelyettes példaként hozta fel, hogy 2017 és 2018 végén is fizetett az állam nyugdíjprémiumot, miként az idei költségvetésben is szerepel erre a célra több mint húszmilliárd forint.

fogalmazott az államtitkár.

A kormány korábban azt vállalta, hogy megőrzi a nyugdíjak értékét, e vállalást pedig pluszjuttatásokkal is igyekszik megtoldani. A miniszterhelyettes példaként hozta fel, hogy 2017 és 2018 végén is fizetett az állam nyugdíjprémiumot, miként az idei költségvetésben is szerepel erre a célra több mint húszmilliárd forint.

A juttatások mellett az érintettek lehetőségeit is igyekszik bővíteni a kabinet - tette hozzá Tállai András arra az új adóügyi rendelkezésre utalva, amely szerint a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasoknak jelenleg már csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) kell megfizetniük, a járulékkal nem kell foglalkozniuk.

A tárcánál úgy számolnak, hogy a passzus nyomán idén plusz 45 milliárd forint maradhat az érintett nyugdíjasoknál, valamint az őket foglalkoztató vállalkozásoknál.

A politikus nemrégiben arról beszélt, hogy a nyugdíjasok alkalmazását segítő kedvező adózási feltételeknek köszönhetően több tíz ezerrel nőhet idén azok száma, akik nyugdíjasként munkát vállalnak. A korábbi legfrissebb kimutatások szerint idehaza nagyjából 75 ezer ember dolgozik munkaviszonyban nyugdíj mellett, az ő esetükre vonatkozik a járulékcsökkentés. A megbízással vagy más módon dolgozók létszáma szintén megközelíti a 75 ezret.