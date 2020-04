Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjasotthonok: 100 ezres jutalmakat oszt szét Karácsony Gergely

A fővárosi önkormányzat átlagosan 100 ezer forint céljuttatást biztosít az idősellátó intézményekben dolgozóknak – jelentette be a koronavírus Pesti úti idősek otthonában történt berobbanásakor Karácsony Gergely főpolgármester egy online sajtótájékoztatón. A hónap elején elhangzott ígéretet most e Fővárosi Közgyűlés áprilisi virtuális ülésére terjesztett be a városvezető.

Az idősotthonokban a járványhelyzet kapcsán azonnal megjelentek a többletfeladatok, az ellátottak napi többszöri megfigyelése, a szokásosnál több és sokrétűbb ápolás. Az otthonokban dolgozók áldozatos munkáját jutalommal kívánja elismerni a fővárosi önkormányzat - olvasható a Népszava értesülésében. A jutalomban az idősotthonokban dolgozó 2166 munkatársnak a 75 százaléka részesül, 1621 fő. Ők átlagosan 100 ezer forint jutalmat kapnak, de nem mindenkinek jut ennyi. A jutalmazás mértékéről ugyanis az intézményvezetők döntenek a rendelkezésre álló keret erejéig. A legtöbb pénzt a Kamaraerdei úti idősek otthona kapja, ahol összesen 239 dolgozó munkáját ismerik el összesen 28 millió forint értékben. Összesen 19,1 millió forintot oszthat szét jutalomként a Pesti úti idősotthon vezetője. Az idősotthonok dolgozóinak jutalmazására összesen valamivel több, mint 190 millió forintot szán a fővárosi önkormányzat az előterjesztés szerint.