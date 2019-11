Nyugdíjba vonulási éhhalál miatt esnek neki az adórendszernek

Egyre biztosabb, hogy a kisadózó vállalkozások (kata szerint adózok) életében nagy változás jön, mert a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) unszolására felülvizsgálja a rendszert. Két fő érvük van a változtatás mellet: sokan visszaélnek az adózási módszerrel, de a kiszolgáltatottak nyugdíjaskori megélhetését is féltik.

A jövő év második felétől alaposan megváltozik a kisadózó vállalkozások (kata szerint adózók) és a megbízóik élete: Parragh László, az MKIK elnöke szerint a kormány akkorra alakítja ki azt a metodikát, amivel a jelenleginél hatékonyabban lehet megállapítani, hogy munkaviszonyban vagy vállalkozói szerződéssel lehet adott munkakört ellátni. Most még csak a "gondolkodás van" arról, mit lehet csinálni - kezdi a rendszerről szóló cikkét az Mfor.hu.

A változtatás melletti egyik fő érv, hogy a kata a kedvező adózási feltételek miatt nagyon népszerű (mintegy 360 ezer ilyen bejelentésű vállalkozó van), és bár az eddigi "számla nélkül olcsóbb" mentalitású fektegazdaságot zsugorította, mert sokan így bejelentették tevékenységüket, viszont több visszaélést is hozott a rendszer. Az egyik főprobléma a fantom foglalkoztatása: vagyis hogy a kisvállalkozásoknál rengeteg embert kényszerítették bele a rendszeres számlázásba, miközben valójában munkaviszonynak megfelelő mennyiségű feladatot kapott.

Az MKIK elnöke szerint az egyik legnagyobb gond így az, hogy a versenyszférában, aki bejelenti az alkalmazottait, valójában komoly hátrányt szenved el azokkal szemben, aki a katásokkal játssza ki a foglalkoztatás utáni adózási szabályokat.

Az így vállalkozók (vagy abba kényszerített dolgozók) esetében a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a kedvezményes adófajta kifejezetten előnytelen a nyugdíjak elszámolásakor. Idézi az Mfor a kamarai elnök érvelését, miszerint a katás adózók ugyanis tört nyugdíjra lesznek jogosultak a szabályok miatt, ami azt jelenti, hogy amennyiben nem takarékoskodnak aktív éveik alatt, akkor az életszínvonaluk nagyot fog zuhanni a nyugdíjba vonuláskor.

Ráadásul, ha azt feltételezik, hogy az öngondoskodás orvosolhatja ezt a problémát, akkor számolni kell azzal, hogy a katások nehezen tervezhetnek előre, ha valóban számlás vállalkozókról van szó. Ők nem tudhatják előre, hogy mikor hogyan alakul az életük.

Ebből a problémahalmazból pedig az következik, hogy nem elég a teljesítés szerződéses feltételeinek ellenőrzése, a nyugdíjalap emeléséről is gondoskodni kell. Erre szolgálna a KATA adójának emelése, amire az elnök elmondása alapján leghamarabb 2021 januárjában kerülhet sor. A kata jelenleg havi fix 50 ezer forint, éves 12 millió forintos határig, fölötte belép egy 40 százalékos adó is. A főállás mellett adózók havi 25 ezer forintot fizetnek, illetve aki nagyobb járulékalapot akar magának biztosítani, most is választhatja a 75 ezres havi tételt. Ezek a mértékek tehát leghamarabb 2021-től változhatnak - írja a portál.