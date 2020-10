Nyugdíjemelés: a kormány megkárosítja az idős embereket?

Keveslik, ezért egyöntetűen elutasítják a nyugdíjasok az 1,2 százalékos nyugdíjkiegészítést. A Nyugdíjas Szakszervezetek Egyeztető Tanácsában (Nyuszet)együttműködő nagy országos érdekképviseletek 1,5 százalékos korrekciót, a kisnyugdíjasoknak is legalább 50 ezer forintot követelnek - reagált a kormány bejelentésére a Nyuszet.

Jelentősen megkárosítja a kormány a nyugdíjasokat - két és félmillió embert - azzal, hogy mindössze 1,2 százalékos nyugdíjkiegészítést hagyott jóvá novemberre. Ez a mérték ugyanis nem követi az inflációt, s meg sem közelíti az élelmiszerárak emelkedését - állapította meg Juhász László, a Nyuszet elnöke.

A szervezet nem először kritizálja a nyugdíjszámítási rendszert, s nem először - vélhetően nem is utoljára - kevesli az emelések mértékét. Az ország legnagyobb szakszervezeteivel és civil szervezeteivel együttműködő Nyuszet most a novemberi 1,2 százalékos nyugdíjkiegészítési mértéket tartja elfogadhatatlanul alacsonynak és az előzmények ismeretében indokolatlannak is. A számok alapján legalább 1,5 százalék kiegészítés jár - szögezi le az elnök.

Az év első hét hónapjában ugyanis az év eleji nyugdíjemelést jelentősen meghaladó infláció volt: júliusban és augusztusban is elérte az előző 12 havi mértéket, a 4,3 százalékot. Az év elején 2,8 százalékkal emelték a nyugdíjakat, most pedig 1,2 százalékos kiegészítést tervez a kormány. Vagyis: egyszerűen nem jön ki a matek. Hiányzik 0,3 százalék - magyarázza Juhász.

Az elnök szerint a vonatkozó törvény ismeretével és annak betartásával is gond van. A jogszabály szerint ugyanis az emelés mértékének meghatározásánál az első 8 hónap adataira alapozott várható éves indexet kell alapul venni. Ilyen adatot a KSH azonban szeptemberben nem hozott nyilvánosságra, októberben viszont váratlanul közzétette az első háromnegyed év nyugdíjas árindexét is, ami 4 százalék volt.

Az első nyolc havi érték közel lehetett a 4,3 százalékhoz, s ez alapján kellett volna az emelést meghatározni. Hogy ez nem történt meg, nemcsak az elmúlt tíz év gyakorlatával ellenkezik, hanem még tisztességtelen is - véli az elnök. Az érintett korosztály ugyanis járvány idején a 13. havi nyugdíj majdani bevezetési ígéreten kívül semmi mást nem kapott a kormánytól.

A Nyuszet éppen ezért nemcsak a hiányzó 0,3 százalékot követeli, hanem azt is, hogy a novemberi korrekció a kisnyugdíjasoknak se legyen 50 ezer forintnál kevesebb. Ez a néhány tízezer forint ugyanis túlzás nélkül a túlélést jelentheti kisnyugdíjból tengődő tízezreknek.