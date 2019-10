Nyugdíjkiegészítés: nehogy félreértse Novák Katalin szavait!

Úgy tűnik, sok érintett félreértette az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának bejelentését: nem csak a nyugdíjprémium vonatkozásában, de abban is, hogy a nyugdíjkiegészítés milyen mértékben épül majd be a jövő évi ellátásokba. Farkas András nyugdíjszakértő tisztázta a nem ritkán túlzó vitahelyzeteket.

Novák Katalin múlt csütörtöki bejelentésében azt nyilatkozta: minden eddiginél magasabb lesz a novemberi nyugdíjprémium, amelynek idén a maximális összege 22 ezer forint, átlagos összege pedig 20 ezer forint lesz. Erre minden nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, összesen mintegy 2,5 millió ember jogosult lesz, Később hozzátette, hogy mindenki, akinek 80 ezer forint, vagy annál magasabb a nyugdíja, jogosult lesz a 20 ezres nyugdíjprémiumra.

A Klub Rádió műsorvezetője felvetette: ellentmondások vannak a sajtótájékoztató írásos beszámolójában, mert úgy tűnhet, hogy a 80 ezer forint alatti kör kimarad a bónuszból.

Van egy kis ellentmondás

Egy kis félreértés van a dologban: mindenki kap nyugdíjprémiumot, aki arra jogosult, bármekkora is az ellátásának összege - reagált Farkas András. Tehát, ha 20 ezer forint jár neki, akkor is kap prémiumot, és az esetben is, ha 80 ezer, vagy netán 300 ezer forint az ellátása. Szerinte az államtitkár helyesen mondta azt, hogy mekkora lesz a maximuma a nyugdíjprémiumnak, ez ugyanis egy egyösszegű juttatás, amelynek törvényi feltételei szerint a november havi ellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni, azzal a szorzószámmal, amennyivel a GDP növekedése meghaladta a törvényben előírt 3,5 százalékos küszöbértéket. Ez most 4,6 százalékos GDP-bővülés mellett valóban 1,1-es szorzó, így ha a 20 ezer forintot megszorozzuk 1,1-el, akkor jön ki a 22 ezer forint, ami a nyugdíjprémium maximumértéke.

Az ellentmondás csak abban van, hogy azok, akik 80 ezer forint, vagy annál magasabb ellátásban részesülnek, mindannyian 22 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak. Viszont, akinek ennél kisebb a juttatása - tegyük fel 60 ezer forint-, akkor az esetben ezt kell elosztani néggyel, hiszen az egynegyedét kell figyelembe venni, ami 15 ezer forint, és azt kell megszorozni az 1,1-del. Így például egy 60 ezer forintos nyugdíjban részesülőnek a 15 ezer forint 1,1-szerese, vagyis 16 500 forint lesz a prémiuma. Ugyanakkor kiemelte: ez az egyszeri juttatás nem épül be később a nyugellátásba.

Nyugdíjkiegészítés: nem a teljes összeg épül be!

A műsorvezető fölelevenítette, hogy értetlenség volt a hallgatók körében a kiegészítéssel kapcsolatban is. Novemberben a nyugdíjasok a rendszeres havi ellátásukkal együtt megkapják az egyszeri, egész évre számolt nyugdíjkiegészítést, amelynek összege 10 ezer forint. Az egyik hölgy ragaszkodott ahhoz, hogy ennek összege beépül a nyugdíjba és így 10 ezer forinttal lesz több a nyugdíja decembertől.

Farkas András elmondta: ez valóban beépül a nyugdíj összegébe, csak nem úgy, hogy a 8,4 százalékos egész évre számolt egyösszegű emelési különbözet értéke lesz majd jövőre a rendszeres nyugdíjkiegészítést kiegészítő emelési mérték, hanem ennek csak az 1/12-ed része, azaz 0,7 százalék.

Úgy tudja kiszámolni mindenki, hogy mekkora emelési különbözetre jogosult, hogy veszi a nyugdíja novemberi összegét és annak veszi a 8,4 százalékát, ezt meg fogja kapni egyösszegű juttatásként novemberben.

Ez 2019 mind a 12 hónapjára vonatkozó emelési különbözet: tehát a 0,7 százalékot felszorozzuk 12-vel, így jön ki a 8,4 százalék. A 0,7 százalék pedig nem más, mint amennyivel a nyugdíjas infláció mértéke magasabb volt tényleges értékét tekintve, mint a 2,7 százalékos év eleji emelés.

Összefoglalva: a nyugdíj 8,4 százalékával egyenértékű emelési különbözet megérkezik novemberben, és ennek az 1/12-ed része épül be januártól a nyugdíj összegébe, vagyis a januártól a nyugdíjasok úgy kapják meg az ellátást, hogy a decemberi összeget megemelik 0,7 százalékkal, majd az így kapott összeget megemelik a jövő évre esedékes 2,8 százalékos rendszeres nyugdíjemeléssel.