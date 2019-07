Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjkorhatár: ez történik az ellátást kapókkal

Öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet igénybe venni, de 2012 előtt máshogy működött a rendszer. Most már csak a nők 40 kedvezmény eredményez korengedményt, de korábban a rokkantsági nyugdíjasok helyzete is más volt. Az 1955-ös generációban többeket érinthet, hogy az egykori juttatást, melyet most rokkantsági ellátásnak hívnak, hogy változik át nyugdíjra és hogyan kell kérniük az átváltást, valamint mikor kaphatnak emelést.

Amikor különböző társadalombiztosítási ellátásaik mellett az érintettek betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt, gyakran feltett kérdés , hogy van-e jelentősége ennek a ténynek az ellátásuk szempontjából, illetve lehet-e változtatni az ellátás összegén - kezdi magyarázó cikkét az Adó.hu szakszerzője, Molnárné Balogh Márta, aki végigvette, mit kell tenniük az érintetteknek.

Az Orbán-kormány 2012-re törölte el a kedvezményt, hogy a nyugdíjkorhatár előtt állók korábban vonulhassanak nyugállományba, például ha hosszú szolgálati idejük volt. Az ő ellátásukat korhatár előtti ellátásnak nevezik most. A korhatár előtti ellátások összege a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelésének mértékével emelkedik is, ha pedig valaki eléri a szükséges kort, öregségi nyugdíjként azonos összegű juttatást kap.

Viszont lehet, hogy mégis magasabb összegre lesz jogosult: ha vállal olyan munkát, amely nyugdíjjárulék képezésével jár, akkor így szerezhet további szolgálati időt, ami módosíthatja az összeget. Ehhez legalább 365 nap szolgálati időt kell teljesíteni a korhatár betöltését megelőző napig.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra - írja a szakértő, aki azt is leírja, hogy jövedelemhatár érvényes erre a fajta keresetre, amely a minimálbér tizennyolcszoros összege. Az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását kérvényezni kell, hat hónapon belül, hogy a 64 éves kort betöltötték.

Van még egy eset, amelyre vonatkozik az átszámítási kérés: azok a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek, akik 2012. január 1-jén már az 57. életévüket betöltötték, azaz 1955. január 1-jét megelőzően születtek, nyugdíjkorhatáruk betöltésekor választási lehetőséggel rendelkeznek, hogy rokkantsági ellátásuk a nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. Ez csak kérelemre történhet.