Nyugdíjprémium: kiderült, kik kapják a bónuszt

Két és fél millióan számíthatnak a novemberi nyugdíjprémiumra, mert nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja azt, aki jogszabályilag jogosult rá - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin a köztévén.

Az állam akkor tud nyugdíjprémiumot adni, ha a gazdaság növekedése meghaladja a 3,5 százalékot. Idén 4,6 százalékkal nő a magyar GDP, így a prémium 22 ezer forintos maximális összege minden eddiginél magasabb. 2019 a harmadik olyan év, amikor az emberek szorgalmának köszönhetően prémiumot adnak a nyugdíjasoknak - ismertette Novák Katalin a még a Bajnai Gordon vezette kormány által bevezetett rendszert.

Az államtitkár a szintén novemberben érkező nyugdíj-kiegészítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány 2010-ben azt ígérte, hogy a nyugdíjak megőrzik értékállóságukat, ennek érdekében minden évben az inflációnak megfelelőn emelik a nyugdíj összegét. Emellett ha az infláció a várnál magasabb, kifizetik a különbözetet. Ez az összeg idén átlagosan tízezer forint - mondta Novák Katalin.

Kijelentésével egyébként sok nyugdíjas szervezet vitatkozik, szakértők szerint is egyre inkább elszakadnak a nyugdíjak a bérektől, ami az értékállóság rovására megy. Sokan javasolják a Fidesz-KDNP kormányok által eltörölt svájci indexálás visszavezetését: az MSZP a héten határozati javaslatot terjesztett be az országgyűlésnek. Számításaik szerint így a tervezett inflációkövető 2,8 százalékos helyett 5,6 százalékos is lehetne az emelés, ha bérek változását is felhasználnák az emelés mértékének meghatározásakor.

Azt pedig még kedden jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén, hogy az idei nyugdíjprémium átlagos összege 20 160 forint, a nyugdíjkiegészítésé pedig 11 ezer forint lesz, a pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok.

Novák Katalin a Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a juttatások átutalása november 12. után történik, és az összeg postai úton is novemberben érkezik.

A prémiummal és a kiegészítéssel azt szeretnék éreztetni a nyugdíjasokkal, hogy az állam tudja, a bővülésben az ő teljesítményük is benne van - fejtette ki az államtitkár.





