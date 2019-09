Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjprémium: rossz hírt érkezett az MNB-től

A Magyar Nemzeti Bank háromhavonta teszi közzé a frissített inflációs jelentését, erre kerül sor ezen a héten is. Így azt is tudjuk, hogy 2020-ra mekkora áremelkedést és GDP-bővülést várnak a Szabadság téren. Ennek alapján jövőre is a nyugdíjasok fogják hitelezni az államot, miközben idén még jár nyugdíjprémium, jövőre és 2021-ben pedig már nem - kalkulál az mfor.hu.

Nincs meglepetés: 3,4 százalékos inflációt vár az MNB, vagyis annyit, amennyit a júniusi jelentésben is feltüntettek.

Ezen túl az is fontos a nyugdíjasok szempontjából, hogy a járadékuk - a jövő évi költségvetésben is rögzített inflációs számmal egyező módon - 2,8 százalékkal emelkedik jövő év elején. Vagyis ha bejön az MNB inflációs előrejelzése, akkor az idősek az ideihez hasonló helyzetbe kerülnek: kisebb mértékű nyugdíjemelésben részesülnek, mint amennyivel az árak emelkednek. Ilyen esetben az állam novemberben kompenzálja az érintetteket, ám addig a nyugdíjasok kénytelen kigazdálkodni a megemelt járadékukhoz képest nagyobb drágulást - olvasható a portálon.

Ha tehát igaza lesz az MNB-nek, akkor a jövő januárban közel 139 ezer forintra emelkedő átlagnyugdíj esetében mintegy 10 ezer forint kiegészítés járna az időseknek novemberben. S mivel az eltérés nem éri el az 1 százalékot, a kompenzáció nem épülne be a nyugdíjakba.

A másik, szintén a nyugdíjasok pénztárcáját érintő szám az inflációs jelentésben a GDP. Erre most azt mondja a jegybank, hogy idén 4,5 százalék lesz a bővülés, jövőre viszont lassul a gazdaság, 3,3 százalékra. Ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok idén jogosultak a prémiumra, amit a gazdasági növekedés mértékétől függően állapítanak meg - 3,5 százalékot meghaladó GDP esetén jár a prémium - jövőre viszont már nem, sőt, a rákövetkező évben sem, amikorra szintén 3,3 százalékot mond a jegybank. Idén viszont jár a külön pénz, mégpedig átlagnyugdíj mellett mintegy 20 ezer forint.

Az MNB és a kormány számai között gyakorta tapasztalni ellentmondásokat: a 2019. július 12-én elfogadott, 2020-ra szóló költségvetési törvény a jegybanki prognózissal ellentétben 4 százalékos GDP-bővüléssel számol, így ennek alapján jövőre is várható nyugdíjprémium. A nyugdíjprémiumról szóló összefoglalót itt olvashatja.