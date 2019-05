Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjügyintézés: díjat kell fizetni egyes esetekben

A hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban, így a társadalombiztosítási ellátások intézése során is kétféle pénzügyi vonatkozású kérdés szokott felmerülni: egyrészt az, hogy az eljárás költség-, vagy illeték köteles-e, másrészt az, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos utazáshoz igényelhető-e utazási költségtérítés, vagy sem - figyelmeztet az adó.hu.

A nyugdíjtörvény szerint a társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások a törvényben meghatározott esetek kivételével illeték - és költségmentesek - írja a portálon Molnárné Balogh Márta jogász, tb-szakértő.

Illetékkötelesek azok az igazgatási szerv követelésével kapcsolatos fizetési könnyítésre (tartozás mérséklésére, elengedésére, vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére) irányuló kérelmekkel összefüggő eljárások, ahol a kötelezett jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése, jogalap nélkül felvett ellátás megtérítése, baleseti ellátás vagy társadalombiztosítási ellátás megtérítése tárgyában hozott fizetésre kötelező határozatban foglaltak enyhítését kéri.

Illetékköteles a mulasztási bírsággal kapcsolatos fizetési könnyítés engedélyezése iránti eljárás is. A fizetési kedvezményekkel kapcsolatos illetékfizetés részletes útmutatóját (az illeték fizetés módja, helye) a Magyar Államkincstár honlapján tekinthetjük meg.

Ezekben az esetekben az illeték úgynevezett általános tételű eljárási illeték, jelenleg 3 ezer forint összegű. Nyugdíjügyek intézése során tehát igen kedvező helyzetben vannak az ügyfelek, mert az eljárás teljesen költség- és illetékmentes beleértve az esetleges fellebbezési eljárást is.

Az általános tételű illeték megfizetéséhez kötött, fizetési könnyítéssel kapcsolatos eljárások is elviselhető anyagi terhet jelentenek a kérelmező számára.

A nyugdíjtörvényben nem találkozunk utazási költségtérítésre vonatkozó szabályokkal, nyugdíjügyintézéssel kapcsolatban ugyanis utazási költségtérítésre lehetőség nincs. Erre figyelemmel kell lenni abban az esetben is, ha nyugdíj-ügyfélszolgálatot kívánunk felkeresni akár tájékoztatás, akár konkrét nyugdíj ügyintézés érdekében, és akkor is, ha postai úton, vagy telefonon, elektronikus úton is intézhető ügyekben mégis a személyes ügyintézést választjuk.

