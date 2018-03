"Nyugi, itthon marad az óraátállítás"

Vasárnap hajnalban ismét óraátállítás, ezúttal 2 órakor kell 3-ra előreállítani az órát, azaz vesztünk egy órát. Viszont legalább a későbbi órákig marad világos.

Számos dolog van, amelyről mindenkinek van véleménye Magyarországon. Nem hiába vagyunk a tízmillió szövetségi kapitány országa, de a politikáról és az egészségügyről is mindenkinek nagyon határozott véleménye van - ahogy az óraátállításról is.

Ez megint egy olyan téma, amelyről bárkit kérdezünk, biztosan lesz egy-két határozott mondata. Azonban lehet, hogy már nem sokáig kell ettől "rettegniük" az ezt ellenzőknek: az Európai Parlament (EP) képviselői egy februári állásfoglalásukban az évente kétszer esedékes óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezték. A 384 igen szavazattal, 153 ellenszavazattal, 12 tartózkodással elfogadott állásfoglalás szerint az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy a széles nyilvánosság fejezi ki aggodalmát egészségi okokra hivatkozva az évente kétszer, márciusban és októberben esedékes óraátállítás miatt.

Számos tanulmány ugyanis sikertelenül próbált meggyőző érveket felmutatni a szabályozás előnyeit illetően, negatív hatásokat azonban rendre kimutattak az emberi egészségre nézve. Az EP-képviselők állásfoglalásukban felszólították az Európai Bizottságot, hogy végezzen alapos értékelést a nyári időszámításról szóló irányelvről és szükség esetén tegyen javaslatot annak felülvizsgálatára.

Az Európai Bizottság január végén döntött úgy, hogy információkat gyűjt arról, mi indokolhatja a nyári és a téli időszámításra, azaz az óraátállításra vonatkozó irányelv módosítását. Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a közlekedésre, az energiamegtakarításra és az emberi egészségre gyakorolt hatását mérlegelik.

Mit mond a magyar?

Az óraátállítással kapcsolatban a Napi.hu kíváncsi volt az olvasói véleményére is. Először az utca emberét kérdeztük:

Természetesen az óraátállítás nem kerülhette el a "sorsát" és bekerült a szokásos napi Facebook-kérdéseink közé is. Az eredmény pedig minket is meglepett: válaszadóinknak ugyanis nem kevesebb mint 85 százaléka mondta azt, hogy az egész rendszert "meg kellene szüntetni, mert semmi értelme nincs", míg a mindössze 15 százalék kattintott arra a válaszlehetőségre, hogy "nincs vele semmi bajom, évente kétszer ki lehet bírni". Bár a felmérés természetesen nem volt reprezentatív, az ekkora arány azért jelzés értékű.

Az ilyen szavazásokon a hangulatjelekre kell kattintani az érvényes vokshoz, ám többen voltak, akik a dühös emotikonra kattintottak, amely most nem volt a választható válaszlehetőségek között. Amennyiben azt feltételezzük, hogy ők sincsenek elragadtatva az óraátállítás gondolatától, úgy már megközelíti a 90 százalékot az elutasítók aránya.

A témához számos hozzászólás is érkezett, a legtöbb reakciót kiváltó Andreáé volt, aki azt írta, hogy "Bölcs indián mondás: Csak a fehér ember hiszi azt, ha a takarója egyik végét levágja és hozzá varrja a másik végéhez, az hosszabb lesz."

A fenti szavazási arányt látva nem meglepő, hogy sok volt az elutasító komment, ilyen volt többek közt Kataliné, aki azt írta, hogy "Közölni kellene a csecsemőkkel és a kisdedekkel is az átállítás tényét. Az ő gyomrukban nem lehet átállítani az órát. Utálom az egészet, nem értek vele egyet. Az is hülye volt aki kitalálta!!!!" Antal is hasonlóan látja: "Van egy úgynevezett "Biológiai" óránk, amibe több kárt tett, mint hasznot! Halunk is szép számban mi magyarok!"

Volt, aki szerint "nagyon sok értelmetlen intézkedés van többek között ez is az egyik! ", míg más szerint "Ez a tilitoli nemcsak hülyeség, de egyúttal nagy marhaság is!!! Megszüntethetnék már végre!". És így tovább, mondhatnánk szinte vég nélkül, hiszen pozitív, támogató hozzászólás nem is érkezett.