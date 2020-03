Nyugtat az MNB: nem jelent extra kockázatot a készpénzhasználat

A koronavírus terjedése szempontjából a készpénz használata nem jelent extra kockázatot az egyéb közös használatú tárgyakkal való érintkezéshez képest - mondja a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a hétköznapi vásárlások során mindenkor fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása.

Több európai jegybank és a WHO is felhívta a figyelmet arra, hogy a készpénz használata nem jelent kiemelt kockázatot a koronavírus terjedése szempontjából, ugyanakkor egy szélesedő pandémiás helyzetben a megszokottnál is fontosabb az alapvető higiéniai szabályok betartása a kockázatok csökkentése érdekében.

Ezért mind a készpénzkímélő fizetési módszerek használata (bankkártya, mobiltelefon, stb) mind a készpénzes fizetés után indokolt az alapos kézmosás és fertőtlenítés.

A jegybank a járvány elleni védekezéshez hozzájárulva logisztikai központjában átmenetileg bevezette azt az intézkedést, hogy a készpénzforgalomból naponta zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával összhangban két hétig pihenteti.

Varga Mihály: a készpénznél jobb a bankkártya A koronavírus elleni küzdelem egyik fontos lépése lehet, ha készpénz helyett bankkártyával, mobiltelefonnal vagy éppen okosórával fizetünk - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban.

A központban alkalmazott világszínvonalú technológia önmagában is támogatja a megelőző intézkedéseket, mivel a jegybankból kifizetésre kerülő kötegelt bankjegyeket zsugorfóliázzák és ennek során azok egy 160-170 Celsius-fok hőmérsékletű alagúton haladnak keresztül. A készpénzlogisztikai szolgáltatók és jegybank mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a higiéniai szabályok következetes betartása esetén a forgalomban lévő bankjegyek a pandémiás körülmények közepette se jelentsenek magasabb kockázatot, mint bármely más közösségi használatú tárgy.

A kereskedők ugyanakkor arra kérik a vásárlókat, ha csak tehetik, fizessenek kártyával.