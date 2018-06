Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Olcsó lehet idén a bodza

Nyomott árakra készülhetnek a termelők a bodzaszüret idején. Két éve még tisztes nyereséget hozó, 180 forintos kilónkénti áron értékesítették a bogyókat, tavaly már csak 60-70 forintot vagy még annyit sem kaptak érte - idézi az MTI a Világgazdaság cikkét.

"A 2000-es évek eleje után tavaly ismét jelentkezett a túltermelés, ami annak a következménye, hogy rengeteg bodzát telepítettek az utóbbi években, amelyek három-négy év után kezdenek teremni. Ekkora mennyiség viszont nem kell a piacnak" - mondta a lapnak Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke.

A bodza - amelyet a rendszerváltáskor még csak vad bokrokról gyűjtöttek - azért is lett különösen népszerű az elmúlt 10-15 évben, mert alacsony a tőke- és a munkaerőigénye is, és viszonylag könnyen kezelhető. A támogatás viszont a bodzára is ugyanannyi, mint egy nagy tőkeigényű, szuperintenzív gyümölcsre, vagyis hektáronként 300-400 ezer forint. (Komoly kihívás előtt a magyar vidék.)

Arról még korai beszélni, hogy mekkora lesz az idei termés, de ha csak négy tonna lesz az átlag, a mostani termőterületről - amely a KSH adatai szerint 6500 hektárnál valamivel több - akkor is 26 ezer tonna jön le, a piac viszont csak körülbelül 20 ezer tonnát tud felvenni. Apáti Ferenc szerint feltételezhető, hogy a következő években is várható túltermelés újra eltünteti a piacról az ültetvények egy részét.

A kép forrása: Pixabay.