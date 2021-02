Döntöttek: nem lesz rajta az oltási igazolványon, melyik vakcinából kaptunk

Nem fog szerepelni az oltási igazolványon az, hogy melyik fajta vakcinával oltottak be minket – írja a telex.hu a védettség elleni igazolásról szóló kormányrendelet módosítása alapján, ami a szombati Magyar Közlönyben jelent meg.

A friss rendelet szerint a korábbi szövegben azt a részt, hogy "az EESZT - vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér - útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére" arra cserélik, hogy az egészségügyi szolgáltató "az EESZT útján - a védőoltás típusa kivételével - haladéktalanul továbbítja a hatóság részére".

Eszerint tehát a dokumentum nem mutatja majd, hogy honnan származó, melyik cég által gyártott oltást kaptuk meg a koronavírus ellen. Ez abból a szempontból érdekes lépés, hogy van rá esély, hogy az országok egy része különböző protokollokat vezet be az egyes vakcinákkal beoltottaknak - olvasható a portálon.

Lengyelország például nemrég úgy döntött, csak az léphet be karantén nélkül az országba, aki fel tud mutatni egy 48 órán belül kézhez vett negatív PCR-teszteredményt, vagy egy igazolást, hogy megkapta az EU-ban is engedélyezett oltások valamelyikét (ezek most: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca). Tehát jelen állás szerint az orosz és a kínai vakcinával beoltottakra 14 napos karantén vár, ha Lengyelországba utaznak.

Az EU által engedélyezett oltások köre természetesen a jövőben bővülhet. Tehát ha több ország döntene hasonlóan, akkor sem biztos, hogy hozzájuk nem mehetnek majd karantén nélkül a kínai vagy orosz vakcinával beoltottak.