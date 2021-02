A kormány levele nehezíti az oltás megszervezését egy orvos szerint

A kormány, oltással kapcsolatos levelei nehezítik az oltást végző háziorvosok dolgát, akiket az emberek számonkérnek a hosszú várakozás miatt - hangzott ez az ATV Híradójában.

"Propaganda-levelek mennek ki a kormány részéről, hogy ön nemsokára vakcinát fog kapni a háziorvosától, mert krónikus betegségben szenved. Válogatás nélkül küldik ki mindenkinek, azoknak is, akik semmilyen betegségben nem szenvednek, és ezek után felhívnak minket, és számon kérik rajtunk, hogy azt mondta a kormány, vagy azt írta, hogy ő a jövő héten már be lesz oltva, mi miért nem oltjuk be. Hát mivel nincs oltóanyagunk így nem tudjuk beoltani őket" - mondta a Híradónak Tóth Ildikó az egyik fővárosi rendelő orvosa.

Egy másik háziorvos, a pécsi Szabó András arról számolt be, hogy nagyobb az igény, mint az oltási kapacitás, amennyivel jelenleg rendelkeznek.

Közben György István, az oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy szerdától két hét alatt több mint 465 ezer koronavírus elleni oltás beadására van lehetőség, ez több, mint amennyi embert eddig összesen beoltottak - írja az atv.hu.

Pluszpénz nincs

A híradók által megkérdezett orvosok azt mondták, nem tudnak arról, hogy az oltás megszervezéséért és beadásáért plusz juttatást kapnának. Az EMMI ezzel kapcsolatban azt írta: