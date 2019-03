Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Olyan szélvihar lesz, amilyet rég nem láttunk

Vasárnap késő estére hat megyére elsőfokú, míg hétfőre tizenegy megyére elsőfokú és öt megyére már másodfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az OMSZ az erős széllökések miatt. Nem árt felkészülni!

Vasárnap este az ország északi megyéire - Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg elsőfokú viharjelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A várt legerősebb széllökések itt meghaladhatják a 70 km/h-t. Késő estétől egy hidegfront hatására egyre nagyobb térségben viharos (70-90 km/h) szélrohamok társulnak a nyugati, északnyugati szélhez. Néhol 95 km/h körüli széllökések is valószínűek, a magasabban fekvő helyeken ennél akár jóval erősebb szél is fújhat. A legkevésbé szeles területnek a délnyugati országrész ígérkezik. (Ám Erősebb záport akár délnyugaton is kísérhet viharos (> 70 km/h) szél.)

A legerősebb szél késő estétől hajnalig valószínű, ezt követően fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. Hétfő hajnalra az ország középső felére már másodfokú jelzés van érvényben. Ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t.

Hétfőn napközben inkább már csak néhol (főként Észak-Dunántúlon) lehet 60-65 km/h körüli széllökés. A front előtt vagy a fronton egy-egy zivatar is létrejöhet. Hétfőn délután az ország északnyugati felén a záporokhoz (jégdara záporokhoz) viharos (60-75 km/h) szél, néhol zivatar társulhat.