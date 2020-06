Ömlik a pénz válságkezelésre, meg ki tudja, hova

Miközben a költségvetésnek május végéig sok száz milliárd forintot költött el a járvánnyal kapcsolatos kiadásokra, a szociális támogatásokon és az önkormányzatokon sokat spórolt.

Felemás járvány elleni védekezés rajzolódik ki a költségvetés májusi számaiból - írja a Népszava. cégeknek nyújtott beruházási támogatásokra több százmilliárd forintot fizetett ki a kormány az első öt hónapban. Ugyancsak mintegy 400 milliárd forint ment el a nagykövetségeken keresztül az egészségügyi eszközbeszerzésekre. Eközben csökkentették az önkormányzatok költségvetését és a szociális kiadások is reálértéken szinten maradtak, a családtámogatások néhány száz millió forinttal még csökkentek is.

A PM beszámolója szerint május végéig összesen 590 milliárd forintnyi járványügyi eszközbeszerzésről született döntés, ebből a védekezésre fordított kiadások elérték a 450 milliárd forintot. Ám arról, hogy mindezt mire költötték, kik és mely országokban vásároltak belőle, nem ad információt a kormány. Az egészségügyi eszközbeszerzések jelentős részét a kormány a külügyminisztériumokon, pontosabban a nagykövetségeken keresztül intézi.

A minisztérium közlése szerint külképviseletek az első öt hónapban csaknem 427 milliárd forintot költöttek, melyből a koronavírus-járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések mintegy 385 milliárd forintot tettek ki, vagyis más, közelebbről meg nem nevezett célokra legalább 43 milliárd forintot költöttek. A külügy két hete nem válaszol a Népszava kérdéseire, hogy pontosan milyen egészségügyi (esetleg más) célokra, eszközökre ment el a pénz, illetve mely országokban és mennyit fizettek ki.

Ugyanakkor a válság szociális-társadalmi hatásainak mérséklésére egy fillérrel sem jutott több: a csökkenő gyerekszám miatt a családi támogatások csökkentek, míg a jövedelempótló támogatásokra kifizetett 58 milliárd forint ugyan két százalékkal magasabb a tavalyi költésnél, de a többletet el is vitte az infláció. Az önkormányzatok támogatásai is csökkentek az elvonások következtében: a PM most kiadott számai szerint az első öt hónapban nem egészen 300 milliárdos támogatást kaptak a települések, ami bő öt százalékos visszaesés az előző évhez képest.