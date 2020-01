OMSZ: érkezik a nagy zuhé, méghozzá több hullámban

Kedden több hullámban érkezik csapadék, és összességében sokfelé lehet számítani számottevő mennyiségre - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a Facebookon.

Az első hullám már az éjszaka második felében eléri hazánkat, majd miközben kelet felé helyeződik át, egy átmeneti szünet után kedd délután nyugat felől érkezik is a hidegfronthoz kötődő, intenzívebb csapadékrendszer.

Az ország nagy részén esőre számíthatunk, reggel a középső országrész északi részén (Pest és Komárom-Esztergom megye) átmeneti ónos eső is lehet - írják a meteorológusok.

Az Északi-középhegység térségében inkább havas eső, hó lesz a jellemző, és ott akár síkvidéken is kialakulhat lepel 2, néhol akár 2-5 cm-es hótakaró is. Késő délután a Dunántúlon is átválhat helyenként az eső havas esőre, hóra, emellett pedig délnyugaton a front mentén akár az ég is megdörrenhet.