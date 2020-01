Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

OMSZ: Frontális felhőzet érkezik

Jönnek-mennek a frontok, de sok változást nem hoznak. Szerdán is csapadékmentes, de a keddinél már felhősebb időre van kilátás - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az ország nagy részén túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható. Szerda reggelig kissé több felhőre a Dunántúlon lehet számítani, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, amely estétől az északi megyékben meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű.

A hajnali órákban főként a Dunától keletre átmeneti ködfoltok képződhetnek. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -10 fok között alakul, fagypont közeli értékek a Dunántúl felhősebb tájain lesznek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 8 fok között várható.

Csütörtökön éjszaka északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, reggel, délelőtt már csak helyenként gyenge csapadék is valószínű: ónos eső, fagyott eső, eső, északkeleten hó is lehet. Délutánra a csapadék megszűnik, estétől nyugaton a felhőzet is szakadozik, csökken. A déli szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul - írják a meteorológusok.