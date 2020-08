OMSZ: minden nap jöhetnek a zivatarok

Napszemüveg és esernyő is legyen a közelünkben a következő napokban, és figyeljük a fejlődő gomolyfelhőket - javasolja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Héfőn és kedden is fátyolfelhőzetre és gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Ma elszórtan (nagyobb számban északon és nyugaton), holnap több helyen (főként a Dunántúlon és a középső országrészben) alakulhat ki zápor, zivatar, elsősorban kedden felhőszakadás, jégeső is lehet. Hétfőn az északkeleti, északi szél helyenként megélénkül, éjszaka és kedden többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 32 között alakul.

A Balaton Siófoknál 27, a Velencei-tó Agárdnál 25 fokos. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 25 fok.

Szerdán keleten, északkeleten túlnyomóan napos idő várható többnyire kevés gomolyfelhővel, míg nyugaton, délnyugaton erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás. A Dunántúl nyugati felén többfelé, onnan kelet felé haladva egyre csökkenő eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar, a Tiszántúlon csapadék nem is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.

Csütörtökön napos időre számíthatunk az ország nagy részén kevés, a Dunántúl nyugati felén több gomolyfelhővel, illetve nyugaton délután növekvő fátyolfelhőzettel. A Dunántúl nyugati felén helyenként zápor, zivatar várható, másutt csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 32 fok között valószínű - írják a meteorológusok.