Öngól lenne vidékre vinni a fapadosokat - megszólaltak a vendéglátósok

Nem lenne túl jó ötlet egy vidéki reptérre telepíteni Budapestről a fapados légitársaságokat a Szállodaszövetség szerint.

A turizmusszakma szerint taktikailag elhibázott lépés lenne, ha a fapados repülőgépeket kitelepítenék a fővárosból, mivel a beutazóturizmus még mindig Budapest-központú - közölte a Magyar Nemzettel a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke azon felvetésre, hogy a légikikötő környezeti zajhatásait, fővárosi légszennyezését ily módon csökkentenék.

Flesch Tamás szerint a fapados gépekkel érkezőket jelentős pluszköltségekre kényszerítené, ha egy vidéki reptérre érkezve még Budapestre kellene utazniuk, ez esetleg már eltántorítaná őket az utazástól. De Budapest fizikailag is központi szerepet játszik, a turisták innen érhetnek el a legkönnyebben mindent. Úgy vélte, az alternatív repterek a továbbiakban sem hajtanának végre jelentősebb beruházásokat, és a kitelepített szolgáltatást egyszerűbb építményekkel oldanák meg, ahogy más országokban is. Ezt tetézné a fővárostól való távolság leküzdése, amely szerinte a közlekedési infrastruktúrát is megterhelné.

A szakember szerint a fapadosok kitelepítése a fővárosból elriaszthatja azokat a légitársaságokat is, amelyek közvetlen járatban gondolkodnak Budapesttel, a befektetőknek ez nem lenne jó üzenet az elkövetkező évekre. A lap kormányzati forrásokra hivatkozva azt is megjegyzi: nincs napirenden a fapadosok átirányítása semelyik vidéki repülőtérre. "Nagyon át kell gondolni minden oldalról a fapadosok kitelepítésének lehetőségét, nehogy öngólt lőjünk" - mondta a kormánypárti lapnak Flesch Tamás.

Tarlós István főpolgármester beszélt arról korábban, hogy repülési tilalmat kívánnak bevezettetni a Liszt Ferenc repülőtéren éjfél és reggeli öt óra között. Hosszú távú megoldásként azt is javasolta, hogy a teherforgalmat lebonyolító, valamint a fapados légitársaságok gépeit egy új, kisebb, Budapesttől esetleg távolabb lévő repülőtérre irányítsák, a ferihegyi repülőtér pedig csak a klasszikus, nemzetközi személyforgalmat bonyolítsa le.